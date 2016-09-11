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محافظ المنيا يفاجئ المواطنين بحي جنوب بجولة تفقدية

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unnamed (21)قام اللواء عصام الدين البديوي، محافظ المنيا، بجولة تفقدية مفاجئة مساء اليوم الأحد لحي جنوب المدينة، بدأ المحافظ جولته بتفقد مجمع المخابز ونادي الشعب الرياضي بحي جنوب، وتفقد شوارع حي جنوب، وألتقي بعددمن الشباب بمقهي شعبي وأستمع إلي شكواهم ومطالبهم، ثم أدى المحافظ صلاة المغرب بمسجدالرحمن بحي جنوب المعروف بأبوهلال و تفقد المحافظ مسجد الرحمن.

 

ووجه المحافظ تعليماته بالعمل علي توفير عمالة كافية، للمسجد وإجراء أعمال الصيانة اللازمة الخاصة بدورات المياه والتكييفات.

 

كما استمع البديوى، عقب انتهاء الصلاة، إلي شكاوي بعض المواطنين ومطالبهم ووعد بحلها في أسرع وقت ممكن، وتضمنت أهم الشكاوي، أعمال الرصفوالصرف الصحي والنظافة والخدمات العامة وحل أزمات المرور، وبعض الشكاوي الخاصة بالمواطنين.
> شملت جولة المحافظ المفاجئة، تفقد مجمع مدارس الفتح للتعليم الأساسي بحي جنوب، حيث شارك المحافظ طلاب وطالبات مجموعات التقوية الدراسية للمرحلتين الأبتدائية والإعدادية، وخاطب المحافظ الطلاب قائلًا ” أنتم شباب المستقبل وجيل الغد وأنتم خير معين لنا في أن نجعل هذا الحي نظيفاً ونجعل مدينتنا من أجمل المدن علي مستوي الجمهورية”، كما طالبهم بالحرص علي التعليم، والتميز في مجالات التخصص المستقبلية.
> كما طالب المحافظ، المواطنين بالتعاون والتواصل الفعال مع الأجهزة التنفيذية للمساهمة في حل جميع مشكلات الحي، مؤكدًا أنه لا تهاون في محاسبة أي مقصر في حق المواطن والشارع المنياوي.

ووجه المحافظ، رئيس المدينة برفع القمامة من الشوارع، والعمل علي الإسراع في رد الشيء لأصله للطرق التي شملتها بعض أعمال الحفر، عقب الانتهاء من توصيل المرافق إلى المنازل، وذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة.

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