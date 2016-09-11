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رئيس بعثة الحج: ارتفاع حالات وفيات الحجاج المصريين لـ21 حالة

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رئيس بعثة الحج: ارتفاع حالات وفيات الحجاج المصريين لـ21 حالة رئيس بعثة الحج: ارتفاع حالات وفيات الحجاج المصريين لـ21 حالة

أرشيفية

أعلن اللواء سيد ماهر مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج المصرية، ارتفاع عدد الوفيات في صفوف الحجاج المصريين إلى 21 حالة.

وقال اللواء ماهر – فى تصريح خاص له اليوم الأحد – إن المتوفين شملوا، 6 حجاج من بعثة القرعة، و9 حجاج من بعثة السياحة، وحاجين من بعثة الجمعيات، فضلاً عن 4 حجاج من حجاج الفرادى، مشيرًا إلى أنه تم دفنهم جميعا بالأراضى المقدسة بعد استئذان أهليتهم فى .

وحول الحجاج المحجوزين بالمستشفيات، أكد اللواء ماهر أن إجمالى عدد الحجاج المحجوزين بالمستشفيات بلغ 19 حاجا، من بينهم 8 حجاج من بعثة القرعة، و8 حجاج من بعثة السياحة، و3 حجاج من بعثة الجمعيات، مشيرًا إلى أنه تم بالتنسيق مع السلطات السعودية تصعيدهم إلى عرفات الله بواسطة سيارات الإسعاف.

وأشار إلى أن الحالة العامة لحجاج البعثة الرسمية جيدة، مؤكدًا عدم ظهور أي أمراض وبائية أو معدية بين صفوف الحجاج حتى الآن، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن البعثة الطبية تقوم بإجراء جلسات الغسيل الكلوى بانتظام لـ25 حاجا، من بينهم 17 حاجا من بعثة القرعة، و8 حجاج من بعثة الجمعيات، وأنه سيتم إجراء جلسات الغسيل الكلوى لهم بمنطقة المشاعر المقدسة.

أ ش أ

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