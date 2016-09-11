عائض القرني: إيران وراء محاولة اغتيالي في الفلبين

قال الشيخ عائض القرني، إن التحقيقات الفلبينية أكدت أن إيران وراء محاولة اغتياله.

وأضاف الداعية السعودي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع التغريدات الصغيرة “تويتر”، أن سفير خادم الحرمين في الفلبين عبد الله البصيري أخبره أن تحقيقات الشرطة الفلبينية أثبتت أن إيران هي من وقفت وراء محاولة اغتياله في الفلبين، وفقًا لما أوردته ”العربية نت”.

وتابع “إيران تستهدف المسلمين والحجاج والمعتمرين.. هي عدونا”.

وأوضح قائلًا: ” كنا نتوقع من إخواننا في مؤتمر الشيشان أن يوجهوا خطابا لأعدائنا”.

وكان الشيخ عائض القرني قد تعرض لمحاولة إغتيال بإطلاق نار استهدفه ومرافقيه خلال زيارته في الأول من مارس للفلبين، وأصيب أحد مرافقيه بجروح .