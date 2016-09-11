تشكيل غرفة أزمات بـ«صحة المنيا» لمتابعة صرف الألبان للمواطنين

مراسل«ONA»:

تم تشكيل غرفة أزمات بمديرية الصحة بالمنيا، لمتابعة عملية صرف الألبان على مستوى الـ 46 منفذ على مستوى المحافظة والسابق الإعلان عنهم، وذلك في إطار استكمال منظومة صرف الألبان الخاصة بالأطفال وفى ضوء الإحساس بالمواطن المصرى وأهالى المنيا .

وتقرر أن يستمر العمل بالمنافذ فترة عطلة عيد الأضحى المبارك يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا الى الثانية ظهرًا مع تكثيف المرور اليومى للمتابعة بمعرفة فرق أشراف الأدارات والمديرية.

وحددت المديرية أرقامًا للمواطنين لتلقى الشكاوى : 2326236 – 2363137 على مدار الساعة الأتى بعد بيان رصيد منافذ اللبان عن يوم 10/9/2016بيوميل 1 المنصرف (2668) – المتبقي بيوميل 2 المنصرف (626) – المتبقى (20838) .