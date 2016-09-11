أول مرة في العالم..جراحون بريطانيون يستخدمون الروبوت في إجراء عملية داخل العين

استخدم جراحون في بريطانيا، روبوتًا في إجراء عملية جراحية داخل العين وإعادة البصر لمريض، في خطوة هي الأولى من نوعها في العالم.

واستعمل فريق طبي في مستشفى جون رادكليف في أوكسفورد ببريطانيا، الجهاز الذي تحكموا به عبر عصا تحكم، لإزالة غشاء سمكه واحد بالمئة من الملليمتر.

وقال المريض القس بيل بيفر – 70 سنة، يعيش في أوكسفورد – إنها كانت “قصة خيالية”.

ويأمل الجراحون في أن تمهد هذه العملية الطريق أمام عمليات العيون الأكثر تعقيدًا، والتي لا تستخدم فيها في الوقت الراهن سوى يد الإنسان.

وقال بيفير: “إنه عالم من القصص الخيالية تقريبًا، لكنه حقيقي، فأنا محظوظ فحسب لأنني أول من خضع للعملية”.

وتعتبر العمليات الجراحية بمساعدة الروبوت أمرًا شائعًا، لكنها لم تستخدم على الإطلاق حتى الآن في جرحات العيون.

وقال البروفيسور روبرت ماكلارين، من جامعة أوكسفورد – الذي أشرف على العملية – لـ”بي بي سي”: “إجراء عملية خلف العين تحتاج لدقة كبيرة، وكان التحدي هو إدخال روبوت لإجراء العملية خلال فتحة صغيرة في جدار العين دون التسبب في إحداث أضرار أثناء تحركها في جميع الجهات”.

وكانت شركة هولندية – منبثقة عن جامعة أيندهوفن للتكنولوجيا – طورت روبوت جراحات العيون، وأطلق عليه اسم “بريسايز”.

ويستخدم “بريسانز”، الجراح عصا تحكم، وشاشة تعمل باللمس لتوجيه الإبرة الرفيعة داخل العين، بينما يراقب تقدمها عبر تليسكوب.