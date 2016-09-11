بدء بناء مفاعلين جديدين في محطة بوشهر بمشاركة روسية

انطلقت السبت 10 سبتمبر، المرحلة الثانية من بناء محطة “بوشهر” الكهروذرية في جنوبي إيران بمشاركة روسيا، وتقدر تكلفة المرحلة بنحو 10 مليارات دولار، ويستغرق إنجازها 10 أعوام.

وتتضمن المرحلة الثانية إنشاء مفاعلين نوويين جديدين لإنتاج الطاقة الكهربائية باستطاعة 2000 ميغاواط، تضاف إلى وحدتين موجودتين حاليا في محطة “بوشهر”، فيما من المقرر البدء بالمرحلة الثالثة من المحطة في عام 2018.

ويشارك نحو 8 آلاف عامل في المشروع، الذي تشرف عليه الوكالة الفدرالية الروسية للطاقة النووية “روس آتوم” بالتعاون مع الهيئة الإيرانية للتنمية والإنتاج.

وجاء الإعلان عن بدء أعمال البناء في مراسم احتفالية بحضور النائب الأول لرئيس جمهورية إيران، إسحاق جهانغيري، ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، ورئيس شركة “روس آتوم” الروسية، سيرغي كيريينكو.

ويأتي تدشين المرحلة الثانية من محطة “بوشهر” في إطار اتفاقية وقعت بين روسيا وإيران في نوفمبرعام 2014 لتوسيع التعاون في مجال الطاقة الذرية للأغراض السلمية، والتي تمهد لبناء 8 مفاعلات نووية في إيران باستخدام التقنيات الروسية.