تجديد حبس ضابط شرطة 15 يوما أطلق النار بشكل عشوائى فى الخليفة

جددت نيابة حوادث جنوب القاهرة حبس ضابط شرطة 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى واقعة إطلاق النار من سلاحه الميرى بمنطقة الخليفة، مما أسفر عن إصابة "منجد".

وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة قررت، فى وقت سابق، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على السلاح الميرى الخاص به بعد قيامه بإطلاق النار بطريقة عشوائية فى منطقة الخليفة، ما أسفر عن إصابة شخص، كما أمرت النيابة بإرسال السلاح للمعمل الجنائى، واستمعت إلى أقوال شهود العيان، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، وقررت حجز المتهم على تحريات المباحث لبيان صحة الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية قيام ضابط الشرطة "خالد.أ"، 45 سنة التابع لقسم شرطة دار السلام، يقيم فى منطقة الخليفة، بإطلاق النار بطريقة عشوائية بعدما ادعت زوجته تعرضها للتحرش، وبخروج المجنى عليه "مسعد ص"، 18 سنة، منجد، لمعرفة ما حدث أصيب بطلق نارى.

وكان عدد من أهالى الخليفة تجمهروا أمام مستشفى أحمد ماهر، عقب إصابة الشاب على يد ضابط الشرطة، بعد نشوب مشادة كلامية بين زوجته وآخرين.