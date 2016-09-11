وداعا للأدوية.. الثوم والريحان لضبط اضطرابات ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يسبب أضراراً خطيرة على الأوعية الدموية، ويسبب أيضاً مضاعفات وقد يهدد الحياة، فمن الممكن أن يتسبب فى الإصابة بالسكتة القلبية والسكتة الدماغية، وهناك بعض الأعشاب التى تساعد على ضبط اضطرابات ضغط الدم والتى رصدها موقع New Health Advisor:

1- الريحان

يحتوى الريحان على كثير من المواد المضادة للأكسدة وللفيروسات ومواد مضادة للجراثيم. وتؤكد الدراسات أن الريحان يمكن أن يساعد على خفض ضغط الدم.

2- القرفة

تناول القرفة يساعد على خفض ضغط الدم خاصة مع الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر.

3- الزعرور البرى

من بين أفضل الأعشاب التى تساعد على خفض ضغط الدم، كما تتمتع بفوائد عديدة للقلب والأوعية الدموية، ويمنع تكوين الجلطات ويحسن الدورة الدموية.

4- بذور الكرفس

تحتوى بذور الكرفس على أكثر من 20 مركبا مضادا للالتهابات ومادة تسمى "ابيغينين"، وبالتالى فإن لها تأثيرا سحريا على علاج ارتفاع ضغط الدم، كما أنها تعمل كمدر للبول وتساعد على استرخاء العضلات.

5- الثوم

الاستهلاك المنتظم للثوم يساعد على خفض ضغط الدم الانقباضى، فهو يحتوى على الكبريت، كما أنه يساعد أيضا على إزالة مادة تسمى nanoplaque التى تتراكم فى جدران الخلايا وتسد الشرايين، كما أنه يساعد على خفض الكولسترول، ومنع جلطات الدم، ويخفف من ارتفاع ضغط الدم.