«الداخلية» تدعو السائقين إلى الالتزام بأنظمة المرور

دعت وزارة الداخلية، سائقي المركبات إلى الالتزام التام بقواعد وأنظمة السير والمرور، والتقيد بالسرعة المحددة على الطرق، ليجنبوا أنفسهم وغيرهم مخاطر التعرض للحوادث المرورية وما ينجم عنها من إصابات وخسائر خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

تحذير

ودعا العميد غيث حسن الزعابي، مدير عام التنسيق المروري في الوزارة، السائقين إلى عدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، والرد على رسائل المعايدة، أو تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، محذراً من إهمال البعض لتعليمات واشتراطات السلامة، وأنظمة السير والمرور، من خلال أخذ صور أو لقطات بالهواتف أثناء القيادة، الأمر الذي يشكل مخالفة للقانون، ويعرض حياة السائق والآخرين لخطر وقوع الحوادث المرورية.

تعليمات

وأكد أهمية الالتزام بتعليمات وارشادات المرور، على الطرق وخاصة في المراكز والأسواق التجارية والقيادة بحرص وتأنٍ في هذه الأماكن، وعدم قيادة المركبة بصورة خطرة وتعريض حياة الآخرين للخطر أو التجاوز من اليمين واستعمال الإشارة عند تغيير الاتجاه وترك مسافة كافية بين المركبات وعدم عرقلة حركة المرور نتيجة الوقوف الخاطئ في المواقف العامة، مشدداً على ضرورة عدم استخدام المواقف المخصصة لذوي الإعاقة والدفاع المدني أو الإسعاف والإنقاذ، حتى لا يؤدي ذلك لعرقلة عملهم.

وقال إن إدارات المرور والدوريات في الدولة ستقوم بتكثيف دورياتها على مختلف الطرق الخارجية والداخلية خلال إجازة العيد التي تشهد ازدحاماً.