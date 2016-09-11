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مؤسسات الدولة تنهي استعدادات «الأضحى»

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مؤسسات الدولة تنهي استعدادات «الأضحى» مؤسسات الدولة تنهي استعدادات «الأضحى»

أنهت مؤسسات الدولة استعداداتها لعيد الأضحى المبارك، بتكثيف الدوريات الأمنية والإجراءات الرقابية على الأسواق، وتجهيز المقاصب، فيما حدد عدد منها دوامها وساعات عملها خلال العطلة، فقد أعلنت إدارات الجنسية والإقامة تحديد أوقات العمل على مستوى الدولة.

وحظي المقصب الذكي في دبي بإقبال جماهيري كبير أدى إلى نفاد ذبائح اليوم الأول في ساعات قليلة.

وعلى صعيد المؤسسات العقابية فقد حددت كل من شرطة أبوظبي ودبي والشارقة مواعيد زيارة النزلاء خلال إجازة عيد الأضحى.

ومن جانب آخر، شهدت محلات الديكور والأثاث في أسواق إمارة الفجيرة إقبالاً لافتاً، ما أدى إلى انتعاش هذا النوع من السوق، التي تهافتت عليه بعض العائلات العاشقة للتجديد للظهور بحلة جديدة أمام الضيوف. من أبوظبي إلى دبي مروراً بالشارقة وعجمان والفجيرة رصدت «البيان» استعدادات مؤسسات الدولة لاستقبال العيد.

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