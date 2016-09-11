أخبار عاجلة

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

تغيير مسمى مركز دعم اتخاذ القرار إلى «استشراف المستقبل»

Google+ Print
تغيير مسمى مركز دعم اتخاذ القرار إلى «استشراف المستقبل» تغيير مسمى مركز دعم اتخاذ القرار إلى «استشراف المستقبل»

أصدر الفريق خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، قراراً إدارياً بتغيير مسمى مركز دعم اتخاذ القرار إلى مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، وتغيير مسمى إدارة الإنذار المبكر الى إدارة علوم المستقبل، وقسم نظم المعلومات الى قسم النظم الخبيرة والذكاء الاصطناعي، واستحداث مختبر القرار الذكي ومعهد جرائم المستقبل وقسم تحليل البدائل وبناء السيناريوهات، تماشياً مع توجهات الرشيدة.

وقال المزينة إن هذه التغييرات تتناسب مع توجهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يؤكد «أن النظر للمستقبل واستشرافه وصناعته لم يعد مفهوماً نظرياً، وإنما هو عامل أساسي، لضمان بقاء الدول في دائرة التنافسية العالمية».

صناعة المستقبل

وأوضح المزينة أن شرطة دبي بما تقوم به من تغييرات تواكب إطلاق سموه مؤسسة دبي للمستقبل، كمؤسسة وقف بحثي مستقلة، واعتماد سموه «أجندة المستقبل» و«مدن المستقبل»، كإطار عمل لإطلاق الاستراتيجيات والمشروعات التجريبية والبحثية ذات البعد المستقبلي، والهادفة إلى تحقيق الأسبقية العالمية لدولة الإمارات ودبي، وصنع نموذج يمكن الاستفادة منه عالمياً، في مجال مدن المستقبل والابتكار وصناعة المستقبل، ضمن القطاعات ذات الاهتمام الاستراتيجي لدولة الإمارات.

واستشهد القائد العام لشرطة دبي بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «المستقبل سيكون لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه.. المستقبل لا يُنتظر.. المستقبل يمكن تصميمه وبناؤه اليوم»، مشيراً الى أهمية إعداد كوادر متخصصة في مجال استشراف المستقبل ومواكبة التطورات التكنولوجية والتعقيدات المحيطة بعالم الجريمة، كون الجريمة لم تعد ترتكب كما كانت في السابق باستخدام أدوات تقليدية، وإنما أصبح هناك تصاعد لتطور الجريمة.

سعادة وأكد المزينة أن خطة شرطة دبي الاستراتيجية 2016 -2021 تهدف إلى تحقيق مستقبل آمن وخدمات وفق أعلى المستويات، وتتوافق مع رؤية حكومة دبي 2021، وتواكب توجهات وزارة الداخلية على اعتبار أنها المظلة الحاضنة للقيادات الشرطية والمسؤولة عن الجوانب الأمنية، وحرصنا على أن تضم رسالة الاستراتيجية جميع الجوانب التي تتعلق بالمستقبل والابتكار وتطوير الخدمات الذكية، إضافة إلى تحقيق السعادة للجميع، فكلما ارتقينا بالخدمات وقدمناها بشكل احترافي وتميزنا فيها، حققنا السعادة للمتلقين والمتعاملين مع شرطة دبي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس