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علي جمعة: «عرفة» المكان الذي التقى فيه آدم بحواء

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علي جمعة: «عرفة» المكان الذي التقى فيه آدم بحواء علي جمعة: «عرفة» المكان الذي التقى فيه آدم بحواء

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن في تسمية يوم عرفة بهذا الاسم كلام كثير منه: إن آدم عندما نزل من جنته سواء أكانت فى السماء أو فى الأرض. تعرَّف على حواء فى هذا المكان، وهذا يشير إلى قِدم ذلك المكان، وتلك المشاعر من القِدم من أول الخليقة، وهو يتناسب مع وصف الله سبحانه وتعالى لهذه الأماكن بالقداسة والحرمة وطلب صريح قال تعالى: {وَأَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ}.

 

وأضاف “جمعة” ردًا على سؤال ورد إليه عن سبب تسمية يوم عرفة بهذا الاسم، وطلب صريح من إبراهيم لربه ببركة هذا المكان كله كأن هذا المكان مَرْضى عليه من الله وعليه تنزل الرحمات منذ خلق الله تعالى الخلق.

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