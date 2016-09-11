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تحليل نفسي: صور «السيلفي» نوع من النرجسية

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تحليل نفسي: صور «السيلفي» نوع من النرجسية تحليل نفسي: صور «السيلفي» نوع من النرجسية

يلجأ الشباب بصورة جنونية لصور “السلفى” حتى أنهم يصورون كل شي وأى شئ ويتبادلونها عبر شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقد عكفت عالمة النفس الفرنسية مارنين تيلاك على تحليلها لمعرفة سبب هذه الظاهرة المجنونة التى تنتاب الشباب.

وكشف التحليل النفسى للظاهرة عن أن التصوير الذاتى مثل “البروتريهات” التى كان يقوم بها الرسامين مثل رامبرانت لرسم الذات فهي تشير إلى حب النظر إلى النفس مثل الوقوف أمام المرآة لاكتشاف العيوب أو جمال في النفس وهو “نوع من النرجسية” كما أنها تعتبر ذكريات جميلة أو سيئة يريد الاحتفاظ بها والرجوع إليها حتى لا تنسى هذه اللحظات الجميلة التى مرت بحياتنا.

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