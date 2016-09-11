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خارجية البرلمان تنسق مع وزير السياحة لتنظيم زيارة لمجلس العموم البريطانى

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خارجية البرلمان تنسق مع وزير السياحة لتنظيم زيارة لمجلس العموم البريطانى خارجية البرلمان تنسق مع وزير السياحة لتنظيم زيارة لمجلس العموم البريطانى

>كتب أحمد عرفة

أكد النائب كريم درويش، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن المطارات المصرية تتمتع بتأمينات جيدة، موضحًا أن هذا ما لمسه وفد مجلس النواب الذى شارك وفد العموم البريطانى.

 

وأشار عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، إلى أن هناك اتصالات بين اللجنة ووزير السياحة لتنظيم زيارة قريبة لمجلس العموم البريطانى، ومجلس اللوردات لشرح ملابسات التأمين فى وتشجيعهم على إعادة الرحلات للقاهرة.

 

وأضاف عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان،  أن الوفد الروسى الذى زار المطارات المصرية أمس، سيكتب تقريرًا جيدًا عن التأمين  فى المطارات، ما سيساهم بشكل كبير فى عودة السياحة الروسية كما كانت، وسيكون مشجعًا لباقى الدول لإعادة رحلاتها إلى مصر.

 


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