مصدر قضائى: الجزء الثالث والأخير من الحركة القضائية بداية أكتوبر

قال مصدر قضائى، إن الجزء الثالث من الحركة القضائية، والذى يتضمن نقل وترقية أعضاء النيابة العامة والمحامين العموميين سيتم الانتهاء منه قبل بداية العام القضائى الجديد فى أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن الجزء الثالث هو الجزء الأخير من الحركة القضائية للعام (2016 – 2017).

وأضاف المصدر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المجلس كان قد فتح باب التظلمات على الجزء الثانى من الحركة القضائية منذ الأحد الماضى وحتى أمس الخميس، حيث يقوم المجلس بالنظر فى هذه التظلمات عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

يذكر أن الجزء الأول من الحركة القضائية تضمن تعيين (28) قاضياً بمحكمة النقض لوظائف نواب رئيس المحكمة، وتعيين (339) نائباً للرئيس بمحاكم الاستئناف فى وظائف رؤساء بمحاكم الاستئناف، وتعيين (666) قاضياً بمحاكم الاستئناف فى وظائف نواب الرئيس بمحاكم الاستئناف، وتعيين (350) رئيساً للمحكمة من الفئة (أ) قضاة بمحاكم الاستئناف.

كما ضمت الحركة القضائية حركة التنقلات السنوية بين رؤساء ونواب وقضاة بمحاكم الاستئناف والتبادل بين القضاء والنيابة العامة، وانتدابات النيابة العامة لدى محكمة النقض.

أما الجزء الثانى من الحركة تضمن ترقية 207 وكلاء نيابة بدرجة وكيل نيابة ممتاز، وكذا ترقية 500 عضو من الهيئة القضائية من درجة رئيس محكمة من الفئة (ب)، إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (أ)، وترقية 500 آخرين من درجة قاضى إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب).