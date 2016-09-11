حبس سيدة بتهمة محاولة تفجير سيارة مفخخة في باريس

أعلنت النيابة العامة الفرنسية ان قضاة التحقيق في قضايا الإرهاب، وجهوا مساء السبت الى اورنيلا ج. (29 عاما) تهمة الضلوع في محاولة تفجير سيارة مفخخة في وسط باريس، وأمروا بايداعها السجن الاحتياطي.

وقالت النيابة العامة ان الشابة، وهي أم لثلاثة اولاد اسمها مدرج في قوائم المشتبه برغبتهم بالسفر الى سوريا للالتحاق بالجهاديين، اعتقلت مع رفيقها في جنوب فرنسا الثلاثاء ووجهت اليها تهمتي “الاشتراك في عصبة اشرار بهدف ارتكاب جرائم ارهابية” و”محاولة قتل ضمن عصابة منظمة”، وذلك بعدما وجد المحققون بصماتها على سيارة مهجورة في وسط باريس وبداخلها قوارير غاز.

وكان وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف قال الجمعة ان اجهزة التحقيق والاستخبارات خاضت “سباقا حقيقيا مع الوقت” لتفكيك خلية نسائية مؤلفة من ثلاث شابات “اعتنقن الفكر المتطرف” و”كن يقمن على ما يبدو بالاعداد لاعمال عنيفة جديدة ووشيكة”.