نيويورك تعلن حالة التأهب القصوى في ذكرى أحداث 11 سبتمبر

أعلنت شرطة مدينة نيويورك حالة التأهب القصوى بمناسبة الذكرى الخامسة عشر لهجمات 11 سبتمبر، والتي أودت بحياة ما يقرب من 3000 شخص.

وأصدرت شرطة نيويورك بيانا داخليا حذرت فيه من أن العناصر الإرهابية غالبا ما تستغل مثل هذه المناسبات لتنفيذ مخططاتهم.. غير أن البيان أشار إلى عدم وجود معلومات موثوق بها عن وقوع تهديد وشيك.

وعلى صعيد آخر, قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي جه جونسون إن الأجهزة الأمريكية تحبط طوال الوقت مخططات إرهابية, وذلك منذ توليه حقيبته الوزارية.

وأضاف جونسون – في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية – أن القوات الأمنية منعت العديد من العناصر من تنفيذ هجمات كانت في مراحل متقدمة جدا من التخطيط، مشيرًا إلى أن الموجة الجديدة من الهجمات الإرهابية المحتملة من الصعب رصدها.

وقال: “نحن نعيش الآن في ظل إمكانيةk وقوع هجمات مستوحاه من أفكار تنظيمي داعش والقاعدة اللذين يحاولان اختراق الولايات المتحدة عبر شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية ليس لديها معلومات محددة أو موثوق بها, تشير إلى وقوع تهديد اليوم الأحد.. غير أنه أكد أهمية عدم الاعتماد على ذلك لأن الهجمات الإرهابية من الممكن أن تقع بدون أي إنذار مسبق.