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اليوم.. حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفة لأداء مناسك الحج الأعظم

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اليوم.. حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفة لأداء مناسك الحج الأعظم اليوم.. حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفة لأداء مناسك الحج الأعظم

توافد حجاج بيت الله الحرام، على صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من شعائر الحج، بعد أن قضوا يوم التروية بمشعر منى وباتوا فيه، اقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتمت عملية تصعيد الحجاج بيسر وسهولة حتى الان.

ويقضي الحجاج يومهم بالدعاء والتكبير، وتأدية صلاة الظهر والعصر قصرا وجمعا في مسجد نمرة، وعند غروب الشمس ينفر ضيوف الرحمن إلى مزدلفة للمبيت هناك وجمع الحصى المخصص لليوم العاشر من ذي الحجة، الذي يتوجهون فيه إلى منى لرمي الجمرات ونحر الهدي وأداء باقي مناسك الحج.

وبدت قوات أمن الحج على أهبة الاستعداد على جميع الطرق المؤدية إلى جبل عرفات، كما أنهى الدفاع المدني جميع استعداداته تحسبا لأي طارئ، في حين تم زيادة عدد المراكز الطبية في محيط المكان.

وقد أعلنت مصادر سعودية غير رسمية أنه ولأول مرة منذ 35 عاما لن يكون الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ خطيبا في يوم عرفة، وذلك لدواع صحية.

في غضون ذلك، أكد المتحدث باسم الداخلية اللواء منصور التركي أن الوضع الأمني في المشاعر المقدسة على أفصل ما يرام، وقال إنه لم يرصد أي أمر من شأنه أن يعكر صفوف الحجاج أو يؤثر على سلامتهم.

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أونا

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