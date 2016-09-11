صور.. «الأهلي الإماراتي» يصل القاهرة استعداداً للقاء السوبر أمام «الجزيرة»

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، فريق الأهلي الإماراتي، في زيارة للبلاد، للعب مباراة كأس السوبر الإماراتية التي تُقام بالقاهرة، والمقرر لها الثلاثاء المقبل على ملعب استاد الدفاع الجوي .

وتُعد المباراة السالفة، النسخة التاسعة لكأس السوبر الإماراتي، وتجمع بين الأهلي بطل الدوري، والجزيرة بطل الكأس، وهي المرة الأولى التي تُقام خارج دولة الإمارات.

يذكر أن العاصمة البريطانية لندن، كانت مرشحة لاستضافة اللقاء، ولكن اتحاد الكرة الإماراتي استقر على القاهرة لاستضافة المباراة، تحت شعار “العيد في مصر”.

وأنهت سلطات المطار – حسبما أفاد مراسلنا – إجراءات وصول الفريق الإماراتي بصالة ٤ المخصصة للطائرات الخاصة، وهو الإجراء الذي تم مع فريق الجزيرة الإماراتي.

يُذكر أن الإمارات، استضافت كأس السوبر المصرية الأخيرة في 15 أكتوبر الماضي، وهي المرة الأولى التي تقام خارج مصر، وجمعت بين الأهلي والزمالك، حيث انتهت لصالح الأهلى 3-2.