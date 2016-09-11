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بعد توقف 10 أشهر.. شرم الشيخ تستقبل أول فوج سياحي روسي

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بعد توقف 10 أشهر.. شرم الشيخ تستقبل أول فوج سياحي روسي بعد توقف 10 أشهر.. شرم الشيخ تستقبل أول فوج سياحي روسي

أرشيفية

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الأحد، أول طائرة تابعة للخطوط التركية – والقادمة من روسيا عبر إسطنبول إلى شرم الشيخ – وعلى متنها 150 سائحًا روسيًا.

وتُعد الرحلة السالفة، أول رحلة للطيران التركي بعد استئناف رحلاته مرة ثانية عقب توقفها إثر حادث سقوط الطائرة الروسية في صحراء العريش أواخر أكتوبر من العام الماضي.

وصرحت مصادر بالعلاقات العامة بمطار شرم الشيخ الدولي – حسبما أفاد مراسلنا – بأن سلطات المطار استقبلت السياح مع عدد من أبناء شرم الشيخ العاملين بالسياحة، بالورود داخل صالة الوصول فور هبوط الطائرة.

وأضافت المصادر، أن تم إنهاء إجراءات وصولهم خلال دقائق معدودة .

كما أضافت، أنه من المقرر أن يُغادر – على نفس الطائرة – عدد 67 راكبًا من السياح المتواجدون بشرم الشيخ، حيث تقلع بهم في تمام الساعة 1.45 صباحًا .

 

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