احذر.. الجرثومة الحلزونية تسبب آلاما مزمنة بالبطن والسرطان

أكد الدكتور أحمد زيد، أستاذ مساعد الكبد والجهاز الهضمى بطب الإسكندرية، خلال مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض الكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية، والذى ستختتم أعماله اليوم الأحد بالإسكندرية، أن الجرثومة الحلزونية من الأمراض المنتشرة داخل مصر، ولكنها فى غالبية المرضى لا تؤدى إلى أعراض ظاهرة إلا فى عدد محدود من المرضى.

وقال الدكتور أحمد زيد: "قد تؤدى الجرثومة الحلزونية أو تساعد فى حدوث مضاعفات أخرى، من ضمنها سرطان المعدة"، موضحا أنه فى بعض الحالات قد يشعر المريض بآلام مزمنة بالبطن، وعسر هضم، وفقدان الشهية، مؤكدا ضرورة استخدام أدوية ذات فعالية كبيرة فى القضاء على هذه الجرثومة، تجنبا لحدوث المضاعفات الأخرى مثل قرحة المعدة وسرطان المعدة.

وأشار إلى أنه فى الفترة الأخيرة ظهرت العديد من الأبحاث التى تشير إلى استخدام أدوية جديدة فى علاج الجرثومة الحلزونية، ممن سبق لهم عدم الاستجابة على الأدوية السابقة، موضحا أن العلاج يعتمد على استخدام أنواع معينة من المضادات الحيوية، مع مثبطات حامض المعدة لمدة زمنية معينة وذلك لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

وأوضح أن الجرثومة الحلزونية قد تسبب التهابات مزمنة أو تقرحات بالمعدة، والاثنى عشر، وأحيانا تؤدى إلى أعراض خارج الجهاز الهضمى، مثل نقص الصفائح الدموية بالدم، مما يتحتم علاج هؤلاء المرضى لمنع حدوث مضاعفات.