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خبير تغذية يقدم نصائح للتخلص من سموم الجسم

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خبير تغذية يقدم نصائح للتخلص من سموم الجسم خبير تغذية يقدم نصائح للتخلص من سموم الجسم

>(أ ش أ)

ينصح خبير التغذية الهندى كيران فياس، بالصيام 4 أيام مع كل تغير من فصل من فصول السنة لتخليص الجسم من السموم والتمتع بصحة جيدة طول العام، مع اتباع نظام غذائى يساعدك على تطهير الجسم وتنقيته.

 

 

وأضاف أن النظام الغذائى المتبع، خلال الأربعة أيام من كل فصل من فصول السنة، يتضمن الخضروات البيو المسلوقة مثل الصويا الخضراء مع عصير الليمون وشرب من 3 إلى 5 لترات ماء وسوائل فى اليوم، ومن الأفضل تناول خضروات الفصل وتناول اللحوم والأسماك الغنية بالألياف التى تساعد على التخلص من السموم كما تمنع الفاكهة ماعدا الليمون، بالإضافة إلى الكركم والجنزبيل الطازج ويشرب منهما ثلاثة أكواب يوميا وبعد ذلك الذهاب إلى حمامات السونا لإزالة السموم مع ارتداء الملابس الخفيفة التى لا تعوق التنفس والحركة مع تلبية احتياجاتك من النوم والتثاؤب والعطس.


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