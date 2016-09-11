بالفيديو - تريزيجيه يصنع في خسارة خماسية لموسكرون

استغل محمود حسم "تريزيجيه" خطأ ساذجا من مدافع نادي زولت وارجم البلجيكي ليصنع أول أهدافه مع فريقه الجديد موسكرون في لقاء انتهى بخسارة فريقه 5-1.

وفاز زولت وارجم على موسكرون بخماسية مقابل هدف في الجولة السادسة من الدوري البلجيكي.

وشارك تريزيجيه أساسيا لأول مرة مع موسكرون بعد مران واحد فقط له مع الفريق. (طالع - مدرب موسكرون: أحببت عقلية "البطل" تريزيجيه)

أهداف المباراة جاءت أولا عن طريق مبايي ليلي في الدقيقة 6 لصالح زولت قبل أن يتعادل رومان فيردير لموسكرون في الدقيقة 25.

وضغط تريزيجيه على مدافع زولت ليخطف تمريرة الأخير قبل أن تصل إلى رومان فيردير مهاجم موسكرون ليهز الشباك.

شاهد صناعة تريزيجيه

وقبل نهاية الشوط الأول اهتزت شباك موسكرون من جديد ولكن بطريقة كوميدية بعد خطأ من فاجنير سيلفا لاعب وسط موسكرون والذي سجله في مرماه.

ومع انطلاق الشوط الثاني سجل أليساندرو كوردارو الهدف الثالث لزولت قبل أن يعود مبايي ويسجل مجددا في الدقيقة 54.

وأختتم لينيس نايسسينس خماسية زولت في مرمى موسكرون.

وتجمد رصيد موسكرون عند النقطة الثالثة في المركز قبل الأخير، بينما ارتفع رصيد زولت إلى النقطة الـ13 في صدارة الدوري بشكل مؤقت.