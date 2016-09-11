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سوكي واترهاوس تتألق بتصاميم فندي في البندقيّة

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الأحد 11-09-2016 08:37

ظهرت العارضة البريطانية سوكي واترهاوس Suki Waterhouse بإطلالة عصرية تحمل توقيع دار فندي FENDI أثناء وجودها في مهرجان البندقية السينمائي البارحة.
وارتدت سوكي فستاناً أنيقاً بلون الكورال الأنثوي الناعم، مزيناً بكشكشات عصرية ناعمة، ونسَّقته مع حذاء عودي بكعب عالٍ، وحقيبة صغيرة بتصميم جميل، وأكملت إطلالتها بنظارة شمسية ذات تصميم عصري لافت. أما في المساء و على السجادة الحمراد فقد اختارت سوكي فستان برّاق باللون الوردي الناعم فكانت متألقة كعادتها.

شاهدي معنا إطلالة سوكي واترهاوس في مهرجان البندقية وشاركينا برأيك.

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سيدتي