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إحباط محاولة تنقيب عن الآثار بجوار معبد الكرنك بالأقصر

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إحباط محاولة تنقيب عن الآثار بجوار معبد الكرنك بالأقصر إحباط محاولة تنقيب عن الآثار بجوار معبد الكرنك بالأقصر

>/أ ش أ/

أحبطت وحدة مباحث السياحة والآثار بالأقصر، محاولة للتنقيب عن الآثار فى أحد المنازل بجوار معبد الكرنك التاريخى شمال مدينة الأقصر.

 

ورد بلاغا إلى مفتش مباحث السياحة والآثار بمنطقة جنوب الصعيد، العميد أبو الحجاج كمال، يفيد أنه أثناء مرور حراس معبد الكرنك بمنطقة تفتيش الكرنك بمنطقة نجع أبو عصبة، لاحظ قيام مجموعة من الأشخاص بالحفر خلسة أسفل أحد المنازل بالمنطقة ملك مواطن يدعى "ق.ن.أ" - 55 سنة - موظف بالوحدة المحلية بقنا، وبمجرد رؤيتهم الحراس فروا هاربين.

 

وانتقلت قوة أمنية بقيادة رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار بالأقصر، العقيد محمد أبو عايد، إلى المنزل المذكور، وتبين أن التنقيب تم بالمنطقة الجارى نزعها لربط معبد الكرنك بمعبد موت للكشف عن الآثار وذلك بالمخالفة للقانون.

 

وأسفر الفحص عن ضبط حفرة بعمق 5 أمتار، وتشوينات وكميات من الرديم والأتربة من نواتج الحفر، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر، وتحرر المحضر رقم 6203 إداري الأقصر قسم شرطة الأقصر، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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