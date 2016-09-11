قبل العيد.. البقدونس صديق الجهاز الهضمى ويحميك من أضرار اللحوم

يصاب البعض بمشكلات فى الجهاز الهضمى نتيجة تناول الوجبات الدسمة واللحوم الكثيرة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والتغلب عليها أمر سهل كما يوضح الدكتور "مجدى بدران" عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة استشارى الأطفال وزميل معهد الطفولة جامعة عين شمس.

وفى هذا السياق قال الدكتور مجدى بدران: "البقدونس هو صديق الجهاز الهضمى فى العيد خاصة مع تناول وجبات اللحوم الدسمة، فهو مدر للعصارات العاضمية ويزيد من إفراز العصارة الصفراوية، مما يساعد فى عملية هضم المواد الدهنية، يعمل البقدونس على علاج الغازات والانتفاخات والتقلصات المعوية الناتجة عن سوء الهضم أو الأكلات الدسمة، فضلا عن تنشيط وظائف الكبد ويعتبر البقدونس مضاد للسموم".

وأضاف "بدران": "البقدونس ضرورى مع اللحوم المشوية، حيث تسبب اللحوم حموضة عالية فى الدم، نتيجة ما تحتويه من مواد حمضية كحمض اليوريك سبب النقرس، وتناول البقدونس مع اللحم المشوى يعادل هذه الحمضيات ويساعد على سهولة إخراجها من الجسم وعلى عدم حدوث الترسيب فى الكلى، وذلك لاحتوائه على أملاح عضوية، بالإضافة إلى قيام البقدونس على خفض دهون الدم وضغط الدم".

وتابع: "يعتبر البقدونس غذاء صحيا متكامل‏ا غنيا بالفيتامينات والمعادن 18 حمضا أمينيا مها لمساعدة الإنسان على تخليق خمسين ألفاً من البروتينات لتجديد الخلايا التالفة والألياف الغذائية يحمى من العديد الأمراض‏، فضلا عن قيام البقدونس بدور المواد التجميلية الطبيعية يحافظ على نضارة البشرة والشعر والعيون".

وأشار الدكتور "مجدى بدران" إلى أن البقدونس غنى بمجموعة أخرى من الفوائد، وهى:

1. فيتامين أ‏ وب وب2 وب3 وب6 وC بمقدار ثلاث أضعاف الليمون، وفيتامين ك.

2. البقدونس يعمل كباسط للعضلات ويهدئ من آلام المغص الكلوى.

3. البقدونس مدر للبن ومنشط للدورة الدموية وهو مفيد لمرضى الدوالى‏ ومقوى للشعيرات الدموية أيضا.

4. يحد البقدونس من الإصابة بالجلطات، حيث يحافظ على توازن الصفائح الدموية.

5. البقدونس يقى ويعالج الأنيميا نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سى مع الحديد مما يساعد على امتصاص الجسم للحديد بسهولة لوجود فيتامين سى.

6. يعمل البقدونس كمضاد للأكسدة.

7. مطهر للمجارى البولية ومضاد حيوى طبيعى.

8. مدر للبول.