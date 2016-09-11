أخبار عاجلة

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال

سعر الذهب اليوم الأحد 11-9-2016 في الأسواق المصرية

Google+ Print
سعر الذهب اليوم الأحد 11-9-2016 في الأسواق المصرية سعر الذهب اليوم الأحد 11-9-2016 في الأسواق المصرية

بعد الصعود المفاجئ والغير متوقع لأسعار المعدن الأصفر محليًا وعالميًا الأسبوع الماضي، تراجع سعر المعدن النفيس بدرجة طفيفة للغاية، وسرعان ما عاد لإستقراره، ويوجد اليوم حالة من الإستقرار والثبات في الذهب، وذلك مع تراجع معدل الإقبال على شراء الذهب، لدرجة أن أسر مصرية قررت الإستغناء عن الشبكة عند الزواج بسبب إرتفاع أسعار الذهب بهذا الحد، وذلك الأمر سيسبب للتجار والمتعاملون في أسواق الذهب خسائر فادحة.

كما صرح اليوم سكرتير شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، أن المعدن الأصفر النفيس من المتوقع أن يرتفع محليًا مرة أخرى الأيام المُقبلة، وذلك الصعود سيكون نتيجة لإرتفاعه عالميًا، كما أشار أن إرتفاع هو سبب أساسي أيضًا لإرتفاع ، حيث توجد بين الذهب والدولار علاقة طردية قوية، ونتيجة لذلك سيتجنب الجميع محالات الصاغة خاصةً في أجازة عيد الأضحى المبارك بسبب إرتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.
أسعار العيارات المختلفة من الذهب اليوم الأحد 11-9-2016 في الأسواق المصرية:

    سعر عيار 18 يبلغ 405 جنيه.
    سعر عيار 21 يبلغ 472 جنيه.
    سعر عيار 24 يبلغ 539 جنيه.
    سعر الجنيه الذهب يبلغ 3776 جنيه مصري.
    سعر الأوقية الذهبية يبلغ 1339 دولار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي»

بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي»

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار

التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع