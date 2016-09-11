سعر الذهب اليوم الأحد 11-9-2016 في الأسواق المصرية

بعد الصعود المفاجئ والغير متوقع لأسعار المعدن الأصفر محليًا وعالميًا الأسبوع الماضي، تراجع سعر المعدن النفيس بدرجة طفيفة للغاية، وسرعان ما عاد لإستقراره، ويوجد اليوم حالة من الإستقرار والثبات في أسعار الذهب، وذلك مع تراجع معدل الإقبال على شراء الذهب، لدرجة أن أسر مصرية قررت الإستغناء عن الشبكة عند الزواج بسبب إرتفاع أسعار الذهب بهذا الحد، وذلك الأمر سيسبب للتجار والمتعاملون في أسواق الذهب خسائر فادحة.

كما صرح اليوم سكرتير شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، أن المعدن الأصفر النفيس من المتوقع أن يرتفع محليًا مرة أخرى الأيام المُقبلة، وذلك الصعود سيكون نتيجة لإرتفاعه عالميًا، كما أشار أن إرتفاع سعر الدولار هو سبب أساسي أيضًا لإرتفاع سعر الذهب، حيث توجد بين الذهب والدولار علاقة طردية قوية، ونتيجة لذلك سيتجنب الجميع محالات الصاغة خاصةً في أجازة عيد الأضحى المبارك بسبب إرتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.

أسعار العيارات المختلفة من الذهب اليوم الأحد 11-9-2016 في الأسواق المصرية:

سعر عيار 18 يبلغ 405 جنيه.

سعر عيار 21 يبلغ 472 جنيه.

سعر عيار 24 يبلغ 539 جنيه.

سعر الجنيه الذهب يبلغ 3776 جنيه مصري.

سعر الأوقية الذهبية يبلغ 1339 دولار.

شبكةعيونالإخبارية

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