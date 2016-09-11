سعر الدولار اليوم الأحد 11/9/2016 في السوق السوداء مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم، حيث واصلت العملة الخضراء الاستقرار نتيجة حالة الركود التي تسود أسواق العملات وشركات الصرافة المفتوحة التي تمتنع عن البيع، قبل موعد عيد الأضحى المبارك، فيما أكد خبير إقتصادي أن ديون مصر الخارجية قد بلغت 53 مليار دولار.

من جهة أخرى صرح أحد المستوردين انه يتوقع أنأسعار العملة الأمريكية لن تتراجع بعد أجازة العيد، كما هو المعتاد، بسبب التوقعات بضعف القبضة الأمنية خلال فترة الأعياد، مما سيحرك السوق الموازي للعملة قليلا نحو الارتفاع.

وفي مكان آخر قرر البنك المركزي الأوروبي عدم تغيير سياسته النقدية، ليستمر انخفاص سعر الفائدة، مما سيؤدي إلى رفع معدلات التضخم، في منطقة مليئة بالأزمات الإقتصادية المتعاقبة، وأبقى البنك الأوروبي سعر الفائدة على إعادة التمويل الرئيسي دون تغيير عند صفر بالمئة.

وقال متعاملون في سوق العملات أن حالة الترقب تسيطر على مجريات الأمور في سوق العملة، مع وجود امتناع عن بيع الورقة الخضراء في بعض المناطق، وزيادة الإقبال على شراء الدولارات ولكن خارج شركات الصرافة، وقال متعاملون في أسواق العملة، أن تثبيت السعر الرسمي الخاص بالعملة الأمريكية، هو السبيل الوحيد للقضاء على السوق السوداء.

وبعيدا عن الحلول الأمنية، وغلق شركات الصرافة الذي لم يثمر إلا سوى مزيد من الارتفاع في قيمة الدولار، وليس التحكم في سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة، أكد مستوردون أن محلات الصاغة أصبحت تقوم بوظيفة شركات الصرافة، وأنها تشتري العملة الخضراء بأسعار منخفضة وتبيع بأسعار عالية، مما يعد منفذ جديد لبيع العملة الأمريكية.

سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء اليوم الأحد 11/9/2016

وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر مقابل الجنيه إلى 12.60 جنيه للشراء في مقابل 12.80 جنيه للبيع، بعد قرار الحكومة بالتوقف عن الاستيراد العشوائي، ووجود ندرة في المعروض من الدولار، مما أدى إلى غموض سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء، حيث يسمح البنك المركزي لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فقط عن السعر الرسمي للبنوك.

وبررت مصادر في سوق العملة ذلك بامتناع الصرافات عن البيع، واحتكار العملة الخضراء عند قليل من التجار، وتدهور السياحة وتحويلات المصريين من الخارج، حيث أن رغم حالة الركود الشديد التي ضربت شركات الصرافة نتيجة القبضة الأمنية الشديدة، إلا أن سعر العملة الأمريكية في السوق الموازي مقابل الجنيه ما زال يواصل ارتفاعاته.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وعن تطورات أسعار الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء اليوم، أعلن البنك المركزي عن الرقابة على الإيداعات النقدية المشكوك فيها، وسط توقعات كبيرة بإجراء خفض لقيمة الجنيه المصري قريبا، وهي شروط قرض صندوق النقد الدولي، وأن البنوك ستقوم بإبلاغ وحدة مكافحة غسيل الأموال بأسماء من يقوم بأي تحويل في حسابات لا تخصه.

وفي البنوك المصرية استقر السعر الرسمي للدولار عند 8.85 جنيه للشراء و8.88 للبيع، حيث يتنازل الفرد عن ما يمتلكه من العملات الأجنبية لصالح البنك، مقابل الحصول على شهادات عائد 15% السنوية، ويهدف هذا القرار توفير عملة صعبة للبلاد من اجل السيطرة على أسعار العملات في السوق السوداء.

شبكةعيونالإخبارية

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