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بالفيديو - نابولي يكتسح باليرمو وملاحقة يوفنتوس

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بالفيديو - نابولي يكتسح باليرمو وملاحقة يوفنتوس بالفيديو - نابولي يكتسح باليرمو وملاحقة يوفنتوس

(إفي) قاد الإسباني خوسيه ماريا كاييخون فريقه نابولي لتحقيق انتصار عريض في عقر دار باليرمو بثلاثية نظيفة مساء اليوم السبت في إطار مباريات الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وأحرز الجناح الإسباني ثنائية، في الدقيقتين 51 و66 ، من الأهداف الثلاثة التي أحرزها البارتينوبي، بينما تكفل القائد ماريك هامسيك بإحراز هدف التقدم في الدقيقة 48.

وبعد شوط أول سلبي بين الفريقين في اللقاء الذي أقيم على ملعب "رينزو باربيرا"، افتتح هامسيك باب التسجيل إثر عرضية متقنة من الجزائري فوزي غلام من اليسار داخل المنطقة قابلها الدولي السلوفاكي بقدمه داخل الشباك.

وبعدها بثلاث دقائق جاء الدور على كاييخون الذي استقبل عرضية رائعة من لورينزو إنسيني من اليسار ليحولها برأسه في شباك أصحاب الأرض، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويهز الشباك مجددا بالهدف الثاني له والثالث للفريق بتسديدة قوية من خارج المنطقة مرت من بين يدي الحارس جوسيب بوسافيتش.

وبهذه النتيجة يواصل كاييخون تألقه منذ بداية الموسم ويرتقي لصدارة الهدافين بأربعة أهداف.

وبعد هذا الانتصار الكبير رفع فريق الجنوب الإيطالي رصيده من النقاط لسبع يرتقي بها للوصافة مؤقتا ويواصل ملاحقة المتصدر يوفنتوس، في المقابل تجمد رصيد باليرمو عند نقطة جمعها من تعادل وهزيمتين ليحتل المركز السابع عشر في انتظار ما ستسفر عنه باقي مباريات الجولة.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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