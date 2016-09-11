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مؤتمر إنريكي: أتحمل النتيجة وحدي.. والدروس مستمرة لبرشلونة

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مؤتمر إنريكي: أتحمل النتيجة وحدي.. والدروس مستمرة لبرشلونة مؤتمر إنريكي: أتحمل النتيجة وحدي.. والدروس مستمرة لبرشلونة

تحدث لويس إنريكي المدير الفني لفريق برشلونة عقب خسارة فريقه أمام الصاعد حديثا ديبورتيفو ألافيس مشيرا إلى "أتحمل المسؤولية بالكامل".

ضربة قوية تلقاها برشلونة بالخسارة على أرضه ووسط جماهيره أمام ألافيس بثنائية مقابل هدف. (طالع التفاصيل)

وقال إنريكي: "أنا من يتحمل المسؤولية. أتحمل مسؤولية الهزيمة أمام ألافيس".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة "كنا نعاني في خط الدفاع وذلك أثر على طريقتنا بمواجهة أحداث المباراة. الهدف الثاني يوضح الإرهاق الذي نعاني منه".

وواصل "لم نستحق الكثير اليوم. ربما كنا نستحق التعادل ليس أكثر".

وأردف "ولكن كل مباراة ولها دروسها التي نتعلم منها. واليوم بالتأكيد ستسمر الدروس".

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