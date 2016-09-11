حكاية قاهر برشلونة.. كتب المفاجأة الأوروبية بسبب مدرب مصر وأقصى ريال مدريد

ليست المفاجأة الأكبر هي الفوز على برشلونة، ففريق ديبورتيفو ألافيس له الكثير من المفاجآت لا يعرفها الكثير.

فهل تصدق أن هذا الفريق أقصى ريال مدريد من كأس ملك إسبانيا قبل ذلك وهزم إنتر ميلانو ومدربه ماركو تارديللي المدير الفني السابق لمنتخب مصر.

"أصحاب المجد" يصنعون التاريخ أمام أبطال أوروبا.. هذا ما حققه ديبورتيفو ألافيس الفريق الصاعد حديثا للدوري الإسباني، والذي استطاع تحقيق مفاجأة كبرى بالفوز على برشلونة بهدفين مقابل هدف. (طالع التفاصيل)

ألافيس للمباراة الثالثة على التوالي يقدم أداءً مميزا في الدوري الإسباني، بعدما خطف في الجولة الأولى تعادلا مثيرا أمام أتليتكو مدريد.

ويقدم لكم FilGoal.com في هذا التقرير أبرز المعلومات عن الفريق المغمور مفاجأة الدوري الإسباني حتى الآن.

تاريخ ألافيس

شارك ألافيس في الدوري الإسباني 11 مرة من قبل والمشاركة الحالية له هي رقم 12، وأفضل مواسمه في الليجا كان 2001/2002 الذي حصل فيه على المركز السابع.

وفي كأس ملك إسبانيا أبرز ما وصل له ألافيس كان الخروج من نصف النهائي موسم 1997/1998 أمام ريال مايوركا.

بطولة شهدت مفاجأة كبرى من ألافيس بإقصاء ريال مدريد من دور الـ16. فاز ذهابا بهدف مقابل لاشيء وخسر في الإياب 2-1 ليتأهل بأفضلية الأهداف خارج الأرض.

أما على المستوى الأوربي وصل ألافيس لنهائي بطولة الدوري الأوروبي "بالمسمى القديم كأس الاتحاد الأوروبي" موسم 2000/2001 وخسر من ليفربول بخمسة أهداف مقابل أربعة. في نهائي سيبقى في الذاكرة دائما.

في هذه النسخة من البطولة أقصى ألافيس منافسه إنتر ميلانو من دور الـ16 وكان الفريق الإيطالي يتولى تدريبه وقتها ماركو تارديللي المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر خلال تصفيات كأس العالم 2006.

وبعد إقصاء إنتر نجح ألافيس في مواصلة الطريق نحو النهائي والضحايا هما رايو فاليكانو وكايزرسلاوترن.

الموسم الحالي

تأهل ألافيس للدوري الإسباني الممتاز هذا الموسم بعدما تصدر دوري الدرجة الثانية الإسباني بتحقيق 21 فوزا و12 تعادل والخسارة في 9 مباريات.

ورغم أن ألافيس كان أكثر الفرق تحقيقا للفوز إلا أنه لم يكن من أقوى خطوط الهجوم، وسجل لاعبيه طوال الموسم الماضي 49 هدفا في المركز التاسع في ترتيب أقوى خطوط الهجوم.

مع بداية الموسم تعاقد النادي مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بيليجرينو البالغ من العمر 44 عاما. وتعاقد النادي أيضا مع 18 لاعبا لتدعيم صفوف الفريق بقوة.

طريقة اللعب

يعتمد فريق ألافيس بشكل كبير على الدفاع بقوة ثم الانطلاق في الهجمات المرتدة مستغلا سرعات لاعبيه في الخط الأمامي.

خلال الجولات الثلاثة التي لعبت في الدوري الإسباني سجل ألافيس 3 أهداف وتلقى هدفين.

ظهر هذا في مباراة أتليتكو مدريد الذي قدم فيها ألافيس أداء دفاعي مميز وقوي صمد أمام الروخي بلانكوس حتى الدقيقة الأخيرة قبل أن يتلقى هدفا ويحرز التعادل سريعا.

وبنفس طريقة اللعب أمام أتليتكو خاض ألافيس مباراة برشلونة معتمدا على الدفاع القوي واللعب على المرتدات معتمدا على سرعة مهاجميه ديفيرسون بروم سيلفا الذي سجل الهدف الأول وإيباي جوميز الذي سجل الهدف الثاني.

ألافيس لعب أمام برشلونة بطريقة 5-4-1 وأغلق جميع المساحات أمام لاعبي برسا ونجح في إغلاق المساحات واستغلال المرتدات في تسجيل هدفين والخروج من المباراة فائزا.

وتعد هذه الخسارة هي الأولى لبرشلونة أمام فريق صاعد حديثا للدوري الإسباني منذ موسم 2010/2011.

من جانبه أكد ماوريسيو بيليجرينو مدرب ألافيس بعد التعادل مع أتليتكو مدريد أن فريقه لا يستحق هذا التعادل لأن فريق العاصمة الإسبانية كان أفضل طوال المباراة، لكنه قال أن فريقه يمتلك طموح كبير لتحقيق المفاجأة في الدوري الإسباني.

فهل يستمر ديبورتيفو ألافيس في تقديم المستوى المميز ويكون مفاجأة الدوري الإسباني هذا الموسم؟.