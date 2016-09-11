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بالصور .. وزير الداخلية يتأكد من انتشار القوات بميادين العباسية والتحرير والأزهر

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بالصور .. وزير الداخلية يتأكد من انتشار القوات بميادين العباسية والتحرير والأزهر بالصور .. وزير الداخلية يتأكد من انتشار القوات بميادين العباسية والتحرير والأزهر

>إبراهيم أحمد

واصل اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، جولته الامنية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة ، والتى حرص خلالها على تفقد أوضاع أفراد الخدمات الأمنية والتاكد من انتظام الخدمات الامنية والأكمنة الثابتة والمتحركة لتأمين المواطنين خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

 

وحرص وزير الداخلية علي تفقد ميدان العباسية وميدان الأزهر وميدان التحرير وميدان الأوبرا ، وعدد من الشوارع والميادين الهامة في القاهرة، وشدد على القوات ببذل مذيد من الجهود للعمل علي تحقيق الأمن للمواطنين خلال احتفالاتهم بعيد الأضحى المبارك، مشيدا بيقظة القوات وجاهزيتها لمواجهة اى محاولات من شانها تعكير صفو احتفالات الشعب المصرى.


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