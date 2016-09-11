"التنسيق" يستقبل طلبات تحويل تقليل الاغتراب.. وإعلان النتيجة بعد العيد

يواصل طلاب المرحلة الثالث من تنسيق القبول بالجامعات وطلاب الشهادات الفنية، تقديم طلبات تحويلات تقليل الاغتراب على موقع التنسيق الإلكترونى لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، فى حدود النسبة المقررة (10%) من العدد المقرر للكلية بالشهادة الفنية، وذلك بداية من اليوم السبت، حتى يوم الأربعاء المقبل.

من جانبه، أكد سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الموقع الإلكترونى للتنسيق يستقبل طلبات تقليل الاغتراب الخاصة بطلاب المرحلة الثالثة من التنسيق وطلاب الشهادات الفنية، مشيرًا إلى أن إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لهؤلاء الطلاب بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

وكشف عطا، أن قواعد التحويل المناظر تتوجب أن يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع من الشهادة نفسها، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها من نفس الشهادة، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى والإقليمى، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى فقط، حيث لا توجد تحويلات ورقية، ويكون لمرة واحدة فقط بعد استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التى عقدت فى المواعيد المقررة من قبل)، وتكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب فى الشهادة الفنية.