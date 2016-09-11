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أخبار سوريا.. انضمام 5 بلدات إلى الهدنة و7 خروقات لها خلال 24 ساعة

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أخبار سوريا.. انضمام 5 بلدات إلى الهدنة و7 خروقات لها خلال 24 ساعة أخبار سوريا.. انضمام 5 بلدات إلى الهدنة و7 خروقات لها خلال 24 ساعة

>موسكو أ ش أ

أعلن مركز التنسيق الروسى للمصالحة فى سوريا، أن 5 بلدات انضمت إلى الهدنة خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالى من البلدات التى تشملها الهدنة إلى 597.

 

وكشف المركز - فى بيانه اليومى طبقا لقناة روسيا اليوم يوم السبت - أن المفاوضات ما زالت متواصلة مع قادة لمسلحى المعارضة السورية فى أرياف دمشق وحمص وحلب والقنيطرة مع بقاء عدد الفصائل المسلحة التى أعلنت انضمامها إلى وقف إطلاق النار بلا تغيير 69.

 

وأشار المركز، إلى أن نظام وقف الأعمال القتالية ظل صامدا فى معظم محافظات البلاد إلا أن 7 خروقات للهدنة تم رصدها خلال الفترة المذكورة فى محافظة دمشق وخرق واحد فى ريف اللاذقية.


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