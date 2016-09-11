القبض على عاطلين بحوزتهما بندقيتان fn أحدهما هارب من مؤبد بالبحيرة

تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى ، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى، من ضبط عاطلين وبحوزتهما بندقيتان fn وبندقية آلية إحداهما هارب من مؤبد بدائرة مركز بدر.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون، والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

ترجع أحداث الواقعة حينما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة بدر برئاسة الرائد إسلام قطب، رئيس المباحث، وإشراف العميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى، مفادها قيام كل من "هانى . ض . ع" عاطل سبق اتهامه في عدد ( 4 ) قضية (سلاح بدون ترخيص شروع في قتل ، مخدرات ، خيانة أمانة)، آخرهم القضية جنح إمبابة الجيزة (مخدرات) والمطلوب ضبطه والتنفيذ علية في القضايا الآتية القضية جنايات مركز السادات منوفية "سلاح ناري" والمحكوم عليه فيها غيابياً بالسجن المؤبد وغرامة 1000 جنيه، والقضية جنايات مركز السادات منوفية " سلاح نارى " والمحكوم عليه فيها غيابياً بالسجن 3 سنوات وغرامة 500 جنيه.

كما تم ضبط " فايز .ش . ع" عاطل سبق اتهامه في القضية جنح مركز وادى النطرون [ ضرب ] ومقيما الخطاطبة - السادات منوفية بحيازتهما أسلحة نارية وذخائر . وبتقنين الإجراءات تمكن الرائد إسلام قطب رئيس مباحث بدر بإشراف العميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى من ضبطهما بناحية طريق التحدي - بدر دائرة المركز و بحوزتهما بندقية FN عيار 62ر7 x 51 وعدد ( 100 ) طلقة من ذات العيار ،(5) خزينة بندقية ألية عيار 62ر7 x 39 بالخزينة وبها عدد ( 13 ) طلقة من ذات العيار، بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للسلاح الناري " بقصد الدفاع " وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.