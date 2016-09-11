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النيابة تجدد حبس عاطلين لترويجهما مخدرات بالتبين

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النيابة تجدد حبس عاطلين لترويجهما مخدرات بالتبين النيابة تجدد حبس عاطلين لترويجهما مخدرات بالتبين

>كتبت أمانى الأخرس

قرر أحمد هنيدى وكيل نيابة التبين تجديد حبس عاطلين ٤أيام لترويجهما 16 كيلو بانجو فى بمنطقة التبين.

وكانت معلومات قد وصلت لقسم شرطة بدر تفيد بأن" ابراهيم ع س" ٢٥ سنة عاطل، ومقيم الشرقية، و "عمرو س ع" ٢٦ سنة عاطل ومقيم السويس، يستقلان سيارة متسوبيشى لانسر بدون لوحات معدنية وبحوزتهم مخدرات لترويجها.

وبإعداد الأكمنة تم القبض عليهم و بتفتيش السيارة تم العثور بداخلها على اللوحات الخاصة بها، وتبين انها غير مبلغ بسرقتها، كما تم ضبط كمية من مخدر البانجو وزنت ١٦ كيلو، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المخدرات بقصد الاتجار بها، وأنهما قاما باستئجار السيارة من معرض بالشرقية لتسهيل تحركاتهم وتوزيع المخدرات ـ وتحرر المحضر رقم ٤٣٦٥ جنح القسم، وتولت النيابة التحقيقات.


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