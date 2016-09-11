أخبار عاجلة

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بالصور.. وزير الداخلية يهنئ المواطنين بالعيد بميدان الجيزة وشباب يلتقطون "سيلفى"وسيدة : ربنا يوفقك

Google+ Print
بالصور.. وزير الداخلية يهنئ المواطنين بالعيد بميدان الجيزة وشباب يلتقطون "سيلفى"وسيدة : ربنا يوفقك بالصور.. وزير الداخلية يهنئ المواطنين بالعيد بميدان الجيزة وشباب يلتقطون "سيلفى"وسيدة : ربنا يوفقك

>إبراهيم أحمد

استكمل اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، جولته الامنية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة ، والتى حرص خلالها على تفقد أوضاع أفراد الخدمات الأمنية بميدان الجيزة، وشدد على القوات ببذل مذيد من الجهود للعمل علي تحقيق الأمن للمواطنين خلال احتفالاتهم بعيد الأضحى المبارك.

 

وفور وصول وزير الداخلية ميدان الجيزة التف المواطنين حوله، وقام بتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك وبادله المواطنين التهانى وحرص عدد من الشباب على التقاط صور سيلفي مع وزير الداخلية ، فيما دعت سيدة لرجال الشرطة ووجهت حديثها لوزير الداخلية قائله " ربنا يكرمك ويوفقك ويسدد خطاك ويقويكم على المجرمين".


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365