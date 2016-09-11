بالصور.. وزير الداخلية يهنئ المواطنين بالعيد بميدان الجيزة وشباب يلتقطون "سيلفى"وسيدة : ربنا يوفقك

استكمل اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، جولته الامنية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة ، والتى حرص خلالها على تفقد أوضاع أفراد الخدمات الأمنية بميدان الجيزة، وشدد على القوات ببذل مذيد من الجهود للعمل علي تحقيق الأمن للمواطنين خلال احتفالاتهم بعيد الأضحى المبارك.

وفور وصول وزير الداخلية ميدان الجيزة التف المواطنين حوله، وقام بتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك وبادله المواطنين التهانى وحرص عدد من الشباب على التقاط صور سيلفي مع وزير الداخلية ، فيما دعت سيدة لرجال الشرطة ووجهت حديثها لوزير الداخلية قائله " ربنا يكرمك ويوفقك ويسدد خطاك ويقويكم على المجرمين".