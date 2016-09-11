حبس معاون مباحث قلين وشقيقه 4 أيام لتعديهما على عامل بكفر الشيخ

قرر مدير نيابة دسوق تحت إشراف المستشار محمد الزنفلى، المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، حبس معاون مباحث مركز قلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار شقيقه الهارب بتهمة التعدى على عامل، واحتجازه داخل منزلهما فى مدينة دسوق وإخلاء سبيل المجنى عليه بضمان محل الإقامة.

تلقى اللواء سامح مسلم، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من مأمور قسم دسوق يفيد بقيام معاون مباحث مركز شرطة قلين وشقيقه، باحتجاز عامل بمنزليهما فى مدينة دسوق والتعدى عليه بالضرب، وأجريت تحريات المباحث التى أثبتت صحة البلاغ، وتم القاء القبض على الضابط وعرضه على النيابة العامة.

وبينت تحقيقات النيابة العامة بدسوق، أن الضابط وشقيقه قاما بالتعدى على العامل بالضرب واحتجازه وتكبيله بالحبال داخل منزلهما حتى أحدثا كسر متفتت فى العضد الخاص باليد اليمنى للمجنى عليه حسب التقرير الطبي لمستشفى دسوق العام.

واستمعت النيابة إلى أقوال 3 من أفراد شرطة النجدة، واثنين من قسم شرطة دسوق ومحام و4 شهود عيان للواقعة، أقروا بتعدى الضابط وشقيقه على العامل بالعصى وقاما باحتجازه داخل منزلهما، لرفضه القيام بغسل سيارة الضابط، حتى أبلغ الأهالى شرطة النجدة بالواقعة والتي هرعت على الفور إلى موقع الحادث واصطحب المجنى عليه من داخل المنزل.

وتبين من التحقيقات أن الأهالى صوروا العامل أثناء نقله من منزل الضابط حتى وصوله إلى مستشفى دسوق العام، لتلقى العلاج اللازم عبر الهواتف المحمولة، وأثبتت التحريات صحة الواقعة، تحرر محضر بالاقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس الضابط وسرعة ضبط شقيقه.