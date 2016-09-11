5302 كاميرا لمراقبة الحج واستشعار الأحداث قبل وقوعها

أكد اللواء عبدالله الزهراني -قائد مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج- على أن المركز يقوم بمتابعة تنفيذ الخطط الميدانية (العسكرية والمدنية والحكومية والأهلية والخدمية) باستخدام كافة الوسائل والتقنيات المتاحة ومن خلال (5302) كاميرا موزعة في أماكن حيوية وهامة وتشهد كثافة كبيرة من الحجاج، تم تركيبها في الحرم المكي وجسر الجمرات والمشاعر المقدسة والأنفاق، وهناك متابعة وصيانة دورية للكاميرات على مدار الساعة دون توقف.

وأشار اللواء الزهراني الى أن المركز معني بتوفير قاعدة للبيانات والاحصايئات الدقيقة والخرائط والمعلومات المتعلقة بأنشطة عمليات قيادة قوات أمن الحج وفروعها، إلى جانب تسهيل مهمة المعالجة الفورية لاتخاذ القرارات خاصة في الحوادث الأمنية والمرورية وحوادث تنظيم المشاة، مؤكداً على أن المركز يعد «العين الثالثة» لرجال الأمن في الميدان.. وفيما يلي نص الحوار:

المركز «عين ثالثة» لرجال الأمن في المشاعر ويحقق التناغم في العمل الميداني دون ازدواجية أو تداخل في المسؤوليات

منظومة أمنية

بدايةً ماهي مهام مركز القيادة والسيطرة، وأبرز التجهيزات الفنية بالمركز ؟

دأبت حكومتنا الرشيدة أعزها الله على جعل فريضة الحج من أهم المسؤوليات ومن أنبل الخدمات التي شرفها المولى عز وجل بأدائها واستمر هذا الحرص والاهتمام بكل اقتدار في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، فمنذ ما يقارب الثلاثة عقود الماضية تنامت أهمية منظومة القيادة والسيطرة والتحكم ودورها في رفع كفاءة العمل ومضاعفة القدرة على التعامل مع الحوادث والأحداث المختلفة، ويعتبر المركز من المنظومات الأمنية التي يلقى اهتماما ورعايةً كبيرة نظراً لما يقوم به من مهام ومسؤوليات عظيمة لخدمة ضيوف الرحمن من خلال تنسيق الجهود وتوحيدها والإشراف على تنفيذ خطط الحج المعتمدة، ويملك المركز تجهيزات تقنية عالية وشبكات اتصال سلكية ولاسلكية تضمن أمان المعلومة الواردة او الصادرة وكاميرات للرصد في كافة المشاعر المقدسة ومكة المكرمة ومداخلها ومخارجها وفق أحدث ما توصلت إليه أنظمة الاتصالات والمراقبة التلفزيونية وجميعها فائقة الوضوح وذات جودة عالية.

استشعار الأحداث

ما هي المهام المناطة بمركز القيادة والسيطرة والادوار التي يقوم بها؟

يضم المركز عدد كبير من ضباط الاتصال من كافة قطاعات الدولة العسكرية والمدنية ويعتبر المركز العصب الرئيسي لضمان تحقيق عنصري التناغم والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والدوائر الحكومية والخدمية لتنفيذ خطط أمن الحج بعيداً عن الازدواجية وتداخل المسؤوليات واستشعار الأحداث قبل وقوعها والتعامل معها في الوقت المناسب، فهو حلقة الوصل بين جميع الأجهزة المختصة في المواقع والقيادات المسؤولة عن الخدمات في المشاعر المقدسة.

ماهي الأهداف والغايات التي يسعى المركز الى تحقيقها؟

الغاية والهدف الرئيسي للمركز هو العمل على تنفيذ الخطط لكي ينعم ضيوف الرحمن بالأمن والأمان وذلك بتوفير كافة التسهيلات والخدمات الصحية والإسعافية والتنقل الآمن بين المشاعر المقدسة لحين مغادرتهم البلاد، فالمركز مسخر بكافة طاقاته وتجهيزاته وإمكانياته لهذا الهدف العظيم طاعةً لله عز وجل وطاعةً لولاة أمرنا أعزهم الله.

رصد حالة الطقس

ونحن في موسم أمطار هل هناك خطط في المركز لمواجهة مخاطر السيول، وما مدى التنسيق مع مصلحة الأرصاد العامة؟

المركز يضم فريق عمل متخصصا من الجهات المسؤولة عن أحوال الطقس وما يستجد من تقلبات جوية أو أمطار أو سيول مصاحبة، ومن هذه الجهات

(الدفاع المدني، أمانة العاصمة المقدسة، هيئة الأرصاد، وزارة النقل، وزارة المالية.. الخ) وجميع هذه الفرق ترصد حالة الطقس بشكل لحظي وما يمكن أن يحدث من تأثيرات مناخية قد تؤثر على ضيوف الرحمن ويعمل المركز على توقع الأحداث والتعامل معها أولاً بأول، حينها يباشر المركز تطبيق الخطط المرسومة والمعتمدة في مثل هذه الحالات مع ما يتطلبه الموقف وإشعار الجهات العليا والتنفيذية بالحدث وما يمكن أن يخلفه من أضرار لا قدر الله، والجهات المسؤولة لديها الإمكانات الميدانية للتعامل بكل مهنية عالية مع هذه الظروف.

مسرح العمليات

ماهي الآلية المتبعة في المركز لتلقي البلاغات وكيفية التعامل معها؟

المركز يمارس عملية الرصد لما يحدث في مسارح العمليات على مستوى المشاعر المقدسة ومكة المكرمة وما يسبقه من تنبؤات من خلال المعطيات والبيانات والمعلومات الحاضرة في حينه، وهذا الرصد يتنوع توثيقه وتمريره فقد يكون تلفزيونياً أو صورة من خلال غرفة المراقبة التلفزيونية أو عبر البلاغات الواردة على الرقم (987) أو عبر البلاغات الواردة من خلال القيادات الميدانية أو العاملين من خلال الأجهزة اللاسلكية عبر الأقسام الموجودة في المركز سواءً كان البلاغ مرورياً أو جنائياً أو طلب خدمة أو خلافة وهذا كله يُتابع في صالة الكنسولات أو ما يعرف بصالة مسارح العمليات ويتم توثيقة وإقفال الحالة أو البلاغ وإنهاء ما يستلزم من كل النواحي والتداعيات المتوقعة ويستفاد من ذلك لتصحيح ما يتسوجبه الأمر خدمةً للحاج .

تناغم وتنسيق

وما هي جهود المركز في مساندة قوات أمن الحج عموماً والأمن الجنائي على وجه الخصوص في محاربة جرائم النشل السرقة وكذلك جهودكم في تنظيم حركة المشاة؟

الجهود تكاملية تتسم بالتناغم والتنسيق الرفيع بين القيادات العليا من جهة وبين القيادة الوسطى وصولاً إلى اقل مستوى في المنظومة، وهذا هو المعيار الرئيسي لممارسة أعمالنا الأمنية، فجميعنا نباشر أدوارنا ومسؤولياتنا لتحقيق هدف سلامة الحاج وأمنه، فقيادة أمن المشاة وشؤون الامن والمرور والمركز كذلك وبقية القيادات هي حلقات متكاملة في سلسلة واحدة، فالمركز يتوفر فيه ضباط اتصال متخصصين يباشرون التواصل مع زملائهم في القيادات المعنية المتنوعة لما قد يتم رصدة وما يرد للمركز من بلاغات وحالات متنوعة سواء أمنية أو خدمية أو تمرير معلومة.

5302 كاميرا

كم عدد الكاميرات التلفزيونية الموجودة في المركز، وماذا عن شبكات المراقبة التلفزيونية الجوية؟

يبلغ عدد كاميرات قسم المراقبة التلفزيونية بمركز القيادة السيطرة (5302) كاميرا تغطي العاصمة المقدسة والمشاعر بشكل كامل منها (2150 ) كاميرا داخل المسجد الحرام والساحات الخارجية، و(61) كاميرا تغطي مشعر منى، و(22) كاميرا بمشــعر مزدلفة، و(22) كاميرا بمشعر عرفة، و(1700) كاميرا تغطي قطار المشاعر والمحطات التابعة له، و(108) كاميرات لقياس الحشود بجسر الجمرات بالإضافة لـ (550) كاميرا للمراقبة داخل منشأة الجمرات كما يغطي المركز مداخل مكة المكرمة بعدد (27) كاميرا بالإضافة لطلعات التصوير الجوي مجدولة وفق النسك لرصد تحركات الحجاج لضمان سلامتهم.

161 ضابطاً

كم عدد العاملين بالمركز، وكيف يتم اختيارهم؟

يشارك في مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج 161 ضابطاً من الأمن العام وبمشاركة الجهات الأمنية الأخرى (كالمباحث العامة، الدفاع المدني، حرس الحدود، قوات الأمن الخاصة، الجوازات، أمن المنشآت، كلية الملك فهد الأمنية، مكافحة المخدرات والاستخبارات العامة)، و 111 صف ضابط وهناك أربعون موظفاً يمثلون الجهات الحكومية الأهلية التي تقدم خدماتها لضيوف الرحمن منهم على سبيل المثال (وزارة المالية، والحج، والنقل، والهلال الأحمر، والنقابة العامة للسيارات، وغيرها) مما أثر نجاحاً في أداء هذه المسؤولية الشريفة على أكمل وجه، وما يميز المشاركين في اعمال المركز خبرتهم التراكمية الطويلة واختيارهم وفق معايير أهمها التقيد بالضبط والربط والحرفية والمهنية العالية لأداء الدور المناط بالمركز يقابل تلك المسؤولية عزم لا يخالجه وهن وصبر لا كلل معه جاعلين نصب أعينهم احتساب خدمة أجر ضيوف الرحمن وإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرميـــن الشريفيـــن وولي عهـــــده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في إبراز الصورة المشرقة لما تقدمة الدولة من خدمات وجهود جبارة لضيوف الرحمن لكي يؤدوا نسكهم في أجواء مفعمة بالسكينة والإيمان.

معزولة ومحمية

كافة المواقع الحيوية في المشاعر والعاصمة المقدسة تحت التغطية.. ومهمتنا تسهيل المعالجة الفورية لاتخاذ القرار

ونحن نعيش في عصر التقدم والتطور التكنولوجي، هل هناك أي مخاطر لاختراق مركز القيادة والسيطرة وهل هناك خطط تطويرية؟

شبكة مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج شبكة محلية ومعزولة تماماً عن الإنترنت، ومحمية أيضا بجدار الحماية النارية ووسائل الحماية المعتبرة في هذا المجال مما يصعب الوصول إليها بقصد العبث أو التخريب ونعمل بشكل دائم لتطوير عدد من الأنظمة والبرامج الأمنية لحماية النظام التقني المعمول به في الأمن العام.

اللواء عبدالله الزهراني

المركز يرصد كل ما يجري في مسارح العمليات على مستوى المشاعر والعاصمة المقدسة

مركز القيادة والسيطرة يتابع خطط الحج لضمان سلامة الحجاج

متابعة مباشرة لحظة بلحظة لحركة الحجاج وتنقلاتهم بين المشاعر

خدمات متكاملة ومتناغمة يؤديها رجال الأمن في المشاعر لراحة الحجاج

المركز يسهل المعالجة الفورية للحوادث الأمنية والمرورية وغيرها