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الناطق باسم الدفاع المدني في الحج: النظام لا يمنع تطوع المرأة

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أكد العقيد عبدالله العرابي الحارثي مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالدفاع المدني والناطق الإعلامي لقوات الدفاع المدني بالحج، أن نظام الدفاع المدني لا يمنع تطوع النساء في أعمال الدفاع المدني، وذلك خلال المؤتمر الصحافي للجهات المشاركة بالحج الذي عقد أمس (السبت) في مقر الأمن العام بالعاصمة المقدسة.

وقال حول مشاركة النساء ضمن المتطوعات في الدفاع المدني خلال الحج: «هناك ست فرق تطوعية تشارك الدفاع المدني في مهمة الحج هذا العام، منها الفرق الطبية والإسعافية التي تضم بعض النساء في هذه التخصصات الطبية، لكن لا يوجد متطوعات بصفة فردية رغم أن النظام لا يمنع تطوع النساء».

وذكر أن رجال الدفاع المدني لا يتعاملون مع المتضررين من الحوادث سوى كإنسان يحتاج إلى المساعدة بغض النظر عما اذا كان رجلا أو امرأة.

ولفت إلى أن نجاح خطة الدفاع المدني لتصعيد حجاج بيت الله الحرام لمشعر منى وعدم تسجيل أي مؤثرة على سلامة الحجيج بالمشعر، باستثناء حادث لاشتعال حريق محدود بأحد مطابخ مشعر منى تمت السيطرة عليه من قبل الإشراف الوقائي بالمشعر في وقت قياسي.

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