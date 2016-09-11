مفتي مصر: تسييس الحج واستغلال المناسك لإثارة النعرات الطائفية لا يجوز شرعًا

أشاد مفتي جمهورية مصر العربية د. شوقي علام بجهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في خدمة ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج والعمرة، مشدداً على أن سلطات المملكة لا تدخر جهدًا في توفير جميع سبل الراحة وتذليل الصعاب التي تواجه ضيوف الرحمن.

وأبدى د. علام في بيان له أمس تأييده ودعمه لمواقف المملكة وحرصها الشديد على أمن واستقرار موسم الحج وكل ما تتخذه من إجراءات لضمان تحقيق ذلك، منتقدًا بشدة الساعين لتأجيج مشاعر المسلمين في موسم الحج، بإثارة النعرات المذهبية والطائفية التي تتنافى مع هذه الفريضة العظيمة والغاية الروحانية منها.

وأكد رفضه لدعوات تدويل الحج، مشددًا على أن استغلال موسم الحج لتحقيق أهداف سياسية أو نقله من ساحة العبادة الخالصة لله تعالى إلى إثارة النعرات الطائفية وتحقيق مآرب لا علاقة لها بالعبادة لا يجوز شرعًا ويخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، محذراً من أن تسييس الحج يدخل الأمة الإسلامية في فتن كبرى تمزق وحدتها وتماسكها.

ودعا مفتي جمهورية مصر العربية الحجاج إلى الابتعاد عن رفع الشعارات السياسية، والانصراف كليًا لما جاءوا من أجله، وأن يتفرغوا لأداء شعيرة الحج، وأن يوظفوا طاقاتهم لعبادة الله عز وجل.