رؤساء مكاتب الحجاج للشركات: التزموا بتعليمات وأنظمة المملكة

طارق عنقاوي

أكد رؤساء مكاتب شؤون الحجاج على الشركات المسؤولة عن إحضارهم بضرورة الالتزام بتعليمات وأنظمة المملكة وعدم خرقها إطلاقا، ووجهوا إنذارات شديدة اللهجة للشركات بطي قيدها في حال حصول أي خرق أو ضعف في الالتزام.

وقال رئيس مكتب شؤون حجاج لبنان إبراهيم هاشم العيتاني إنه تم تنبيه الشركات التي تحضر الحجاج بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المطبقة في السعودية خلال موسم الحج.

وهدد الشركات المخالفة في أمور إدراية صغيرة بتوجيه ثلاث إنذارات لها فإن لم تتجاوب فيتم منعها منعاً كاملاً، فيما يتم منع الشركات التي تقع في مخالفات كبرى بشكل نهائي من العمل في موسم الحج، موضحاً حرصهم على تحميل الشركات مسؤولية حجاجهم كاملة في حال وقوع أي مخالفة.

وأبان أن عدد حجاج لبنان لهذا الموسم بلغ 4400 حاج منهم 1200 فلسطيني.

إلى ذلك، كشف رئيس لجنة الحج السياحي التابعة لغرفة السياحة المصرية عضو اللجنة العليا المنظمة للحج السيد ـ شريف سعيد عن توعد اللجنة للشركات السياحية المخالفة للانظمة بعقوبات رادعة، مشيرا إلى أنه تم التعميم على كل الشركات بضرورة إحترام أنظمة وقوانين المملكة وعدم مخالفة التعليمات.

وأوضح أن هناك تضامناً بين 280 شركة مصرية فيما بينها لإحضار الحجاج وتقديم الخدمات لهم، بينما تتولى خمس شركات كبرى الرحلات الفاخرة.

ورأى شريف أن درجة الوعي في إزدياد عاما بعد عام، مما جعل الحجاج أكثر تعاونا والتزاما بالانظمة.

ووصف شريف المشروعات التي انجزتها الحكومة السعودية بالتاريخية، مشيرا إلى أن هناك تطور مستمر في الحرمين الشريفين.

من جانبه، عبر رئيس مكتب شؤون حجاج طاجكستان عبدالغفار يوسفوف عن شكره للمملكة قيادةً وحكومةً وشعباً للجهود والتسهيلات العظيمة التي تجندها المملكة في خدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام.

وأكد على أنه تم التنبيه على ستة الاف حاج طاجيكي بضرورة الالتزام بالانظمة والتعليمات، مشدداً على أن الحجاج الطاجيك ملتزمين ولم تحدث من قبل منهم أي إختراق ولكن لزيادة الحرص والتنبيه.

من جهته، امتدح رئيس المؤسسة الاهلية لمطوفي حجاج الدول العربية م. المطوف عباس بن عبدالغني قطان تعاون مكاتب شؤون الحجاج والشركات القائمة على إستقطاب الحجاج بتنفيذ جميع تعليمات وأنظمة الحج التي تفرضها جميع الجهات العاملة في الحج، مؤكدا أن الالتزام بالأنظمة حجر أساس في نجاح اعمال الحج.

ويشير رئيس المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا المطوف طارق عنقاوي إلى أن حجاجهم ملتزمون بالانظمة والتعليمات ويرفضون مخالفة الانظمة أو رفع عبارات تسيس الحجاج، والجميع يرفضون هذه الافعال التي تتنافى مع الحج وتعالميه.

عباس قطان

سعيد شريف

إبراهيم العيتاني