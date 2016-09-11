وصول 400 حاج من ضيوف وزارة الدفاع المشاركين في عاصفة الحزم وإعادة الأمل

وصل مساء أمس الأول أكثر من 400 حاج من ضيوف وزارة الدفاع المشاركين في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل من الدول الشقيقة إلى قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي في منطقة الطائف لأداء فريضة الحج، وكان في استقبالهم العميد عبدالله الزهراني من الإدارة العامة للشئون الدينية بالقوات الجوية الملكية السعودية.

وتسلم الحجاج بعد وصولهم هدايا تذكارية قبل توجههم إلى مقر السكن المعد في منطقة مكة المكرمة، حيث تولت إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي للقوات المسلحة بعمل جميع الترتيبات اللازمة التي من شأنها تسهيل تأدية مناسكهم بكل يسر وطمأنينة منها عمل التصاريح وتوفير السكن والإعاشة ووسائل النقل جواً وبراً وتقديم خدمات مرموقة من فئة (أ)، وتوفير الرعاية الطبية المقدمة من الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، إضافة إلى تقديم التوجيهات والإرشادات والفتاوى الشرعية من ذوي الاختصاص لإتمام نسكهم على أكمل وجه.

استقبالهم بالهدايا التذكارية

..ويتوجهون إلى مقر السكن المعد لهم في مكة المكرمة