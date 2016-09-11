الحكومة اليمنية تدرس سبلاً جديدة لمنع الانقلابيين من استغلال موارد البنك المركزي

أعلن وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي أن الحكومة الشرعية في بلاده تدرس حاليًا مع الشركاء في المجتمع الدولي والبنك الدولي سبل جديدة من شأنها استمرار نشاط البنك المركزي اليمني بصنعاء، وتمنع المليشيات من استغلال موارده في تمويل حربهم على اليمن.

وأفاد المخلافي لدى لقائه سكرتير الدولة للشؤون البرلمانية في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية توماس سيلبرهون في برلين أن خطوات الحكومة جاءت بعد أن أقدمت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح على استنزاف الاحتياطي النقدي للبلاد لتمويل آلة الحرب على الشعب اليمني.

المقدشي: العمليات العسكرية ستستمر في مختلف الجبهات حتى تحقيق كامل الأهداف

وقال وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية:" إن الحكومة اضطرت لإعادة النظر في هذه السياسة، بعد أن سمحت سابقًا باستمرار تدفق الموارد المالية إلى البنك المركزي بصنعاء".

من جهته أكد المسؤول الألماني أن بلاده تدعم الحكومة الشرعية في اليمن ووحدتها واستقرارها وسلامة أراضيها، مبينًا أن وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية لم تتوقف أبدًا عن تقديم المساعدات التنموية وتمويل المشاريع في اليمن رغم الأوضاع الاستثنائية الراهنة.

وأوضح أن وزارة التعاون الألمانية اضطرت لسحب موظفيها الألمانيين من اليمن بسب الوضع الأمني غير أن ذلك لم يترتب عليه إنهاء أو إيقاف المشاريع الخدمية الممولة من ألمانيا أو عرقلة تقديم المساعدات اللازمة للشعب اليمني وأنها تدير مشاريعها في اليمن بموظفين محليين يبلغ عددها 140 موظفاً ، مشيراً إلى أن الوزارة قدمت وحدها قرابة 96.4 مليون يورو للمشاريع الخدمية والتنموية لليمن خلال العام الجاري 2016م، وعزمها تقديم 54 مليون يورو إضافية العام المقبل.

ميدانيا، تفقد رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية اللواء الركن محمد علي المقدشي، الوحدات العسكرية المرابطة في منطقة صرواح غرب محافظة مأرب، واطلع رئيس الأركان على سير العملية العسكرية الجارية في صرواح واستمع من القيادات العسكرية الى تقرير عن الانتصارات التي تحققها قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي.

وأكد اللواء المقدشي أن العمليات العسكرية ستستمر في مختلف الجبهات حتى تحقيق كامل الأهداف واستعادة الشرعية وانهاء الانقلاب وعودة الأمن والاستقرار لليمن.

وأشاد ببطولات وصمود أبناء الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية في مواجهة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، مؤكدا أن تلك التضحيات ستخلد في الذاكرة الوطنية وستكون فخرا لليمنيين جيلا بعد جيل، وعبر رئيس الأركان عن شكره وتقديره لدول التحالف العربي على دعمهم السخي ومساندتهم المستمرة لليمن.

من جهة آخرى، تمكنت قوات الجيش اليمني الوطني، من تحرير ثلاثة مواقع بعد مواجهات مع مسلحي الانقلابيين الحوثيين وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، في محافظة لحج جنوبي البلاد.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأن قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلي المقاومة الشعبية حررت مواقع جبل الأشقب والقمعة الحمراء والمراقب في محافظة لحج. وأضاف المركز أن ما وصفها المليشيات لاذت بالفرار، دون ذكر المزيد من التفاصيل.