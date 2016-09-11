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الأمن الباكستاني: الإرهابيون الخمسة الذين اغتالوا 15 من العلماء حصلوا على التدريب في إيران

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كشفت أجهزة الأمن الباكستانية عن أن الإرهابيين الخمسة الذين تم اعتقالهم قبل أيام من مدينة كراتشي على خلفية التورط في تنفيذ عمليات اغتيال ذات طابع طائفي قد حصلوا على التدريب في إيران. وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية اليوم نقلاً عن مسؤول بوحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة في كراتشي أن الإرهابيين الخمسة الذين تم اعتقالهم في السادس من سبتمبر الجاري خلال عملية أمنية تم تنفيذها في منطقة "سيول لاينز" بمدينة كراتشي قد اعترفوا خلال التحقيق بأنهم حصلوا على التدريب المسلح لتنفيذ الأعمال الإرهابية في أحد المخيمات بإيران، وشاركوا سابقاً في عمليات إرهابية بسوريا.

وأضاف أنهم اعترفوا كذلك باغتيال 15 من علماء أهل السُنة خلال تنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية في مدينة كراتشي، منها عملية إطلاق النار على مدرسة إسلامية في حي "جولشن إقبال في الثالث والعشرين من أغسطس الماضي التي أسفرت عن مقتل اثنين من العلماء وهم مفتي أكبر ومفتي كامران. وكشف عن هوية المعتقلين الخمسة موضحاً أن أسماءهم هي عامر رضوي، محسن حسين، زين العابدين، فيض ياب علي، وسيد عباس، مشيراً إلى أن محكمة مكافحة الإرهاب في كراتشي أمرت بوضعهم رهن الحبس الاحتياطي لمدة أحد عشر يوماً لمواصلة التحقيق معهم.

مما يذكر أن أجهزة الأمن الباكستانية اعتقلت في وقت سابق من العام الجاري زعيم أكبر عصابة إرهابية في مدينة كراتشي "عزير بلوش" الذي اعترف للجنة التحقيق بأنه كان مكلفاً بتوفير معلومات حساسة عن المصالح العسكرية الباكستانية للمخابرات الإيرانية، فضلاً عن تنفيذ عمليات التصفية والاغتيالات لصالح الجهات التي يعمل لصالحها، وأن إيران منحته جواز سفر إيراني لكي يتمكن من التنكر خلال السفر خارج باكستان.

من جهة آخرى، ذكرت هيئة العلاقات العامة للخدمات الداخلية في باكستان أن أربعة إرهابيين وضابطاً أمنياً قتلوا خلال عملية تمشيط أمنية في بلدة جايانداري، على الحدود بين إقليمي البنجاب وبلوشيستان.

وذكرت "جيو.نيوز" التلفزيونية الباكستانية أن أربعة إرهابيين وضابطا أمنيا قتلوا، خلال العملية، بينما تم اعتقال عدد آخر، وتمت مصادرة مجموعة كبيرة من الاسلحة والذخائر من الإرهابيين.

وتشهد المناطق الحدودية اطلاق نار بين قوات حرس الحدود والمسلحين، ويستخدم الإرهابيون الاسلحة الثقيلة وقذائف الهاون ضد قوات الامن، طبقا لما ذكره متحدث باسم قوات حرس الحدود، ومن بين الإرهابيين، هاربون من العدالة من إقليم بلوشيستان، طبقا لما ذكره المتحدث.

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