الشثري يزور مقر ضيوف خادم الحرمين من ذوي شهداء فلسطين

‏‫ألقى الشيخ سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي محاضرة علمية خلال زيارته لمقر برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من ذوي شهداء فلسطين في مكة المكرمة. واستمع الحجاج إلى بعض الإرشادات والنصائح التي تهم كل حاج إلى بيت الله الحرام. وأكد الشثري اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بكل ما يقدم لضيوف الرحمن بصفة عامة، وعلى وجه الخصوص بحجاج فلسطين من ذوي الشهداء الفلسطينيين.

وأبدى الشثري سعادته خلال زيارته مقر برنامج ضيوف خادم الحرمين من ذوي شهداء فلسطين، وقال إن هذه البلاد أكرمها الله سبحانه وتعالى بشرف خدمة الحرمين ورعاية الحجاج والمعتمرين، وأن هذا البرنامج المبارك مثال حي على الاهتمام البالغ من القيادة الرشيدة بالقضية الفلسطينية. واستهل الشيخ ناصر الشثري زيارته بجولة تفقدية لمرافق البرنامج العام، واطلع على طريقة استقبال وفود الحجاج من ضيوف خادم الحرمين الشريفين، كما تفقد مقر الضيوف وشاهد التجهيزات التي قُدمت لهم خلال إقامتهم. كما اطلع خلال جولته على الاستعدادات والتجهيزات التي قُدمت للضيوف في غرفهم مدة إقامتهم في مكة المكرمة وحتى انتهائهم من مناسك الحج.