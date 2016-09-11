الدفاع المدني يعلن جاهزيته لمواجهة الطوارئ في يوم الحج الأكبر

أكملت قوات الدفاع المدني استعدادها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام بمشعر عرفة في يوم الحج الأكبر اعتباراً من الساعات الأولى من اليوم التاسع من ذي الحجة وحتى مغادرة الحجيج باتجاه مشعر مزدلفة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن أثناء وقوفهم بعرفة والتدخل السريع للتعامل مع كافة المخاطر المرتبطة باجتماع الحجيج في المشعر.

وأوضح قائد الدفاع المدني بمشعر عرفة العميد محمد بن يحيى الزهراني جاهزية رجال الدفاع المدني من الضباط والأفراد لتنفيذ الخطة العامة للطوارئ خلال وقوف الحجيج في عرفة لأداء هذا النسك من مناسك الحج والتدخل السريع والفاعل لمواجهة كافة المخاطر الافتراضية التي تتضمنها الخطة من خلال الانتشار الكبير لفرق الإطفاء والسلامة والدراجات النارية ومجموعات الإشراف الوقائي والتي تغطي كافة أرجاء المشعر. وأشار العميد الزهراني إلى أن استعدادات الدفاع المدني لاستقبال الحجيج في عرفة شملت الإشراف الوقائي على جميع مخيمات الحجاج ومقرات الجهات الحكومية الموجودة بالمشعر والتأكد من خلوها من كل مسببات الحوادث وإزالة أي مخالفات تم رصدها، وتنفيذ برامج تدريبية لجميع الوحدات والفرق الميدانية في مواقع تمركزها وبما يتناسب مع المهام المنوطة بكل منها وشملت هذه التدريبات فرضيات عملية لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول أثناء تواجد الحجيج بعرفة ومخاطر الزحام والتدافع في محيط مسجد نمرة وغيرها، موضحاً استمرار عمل فرق الإشراف الوقائي والسلامة في متابعة كافة مخيمات الحجيج لمنع استحداث أي مخالفات تهدد سلامتهم وكذلك نشر فرق الحماية المدنية في محيط مسجد نمرة وجبل الرحمة للتعامل مع أي مشكلات طارئة وكذلك في المواقع المعرضة لتساقط الصخور ومحاولات بعض الحجاج الصعود إلى جبل الرحمة، بالإضافة إلى إعداد خطة متكاملة لإخلاء الحجاج داخل مشعر عرفة إلى مواقع الإيواء في حالات الطوارئ التي تستوجب ذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كذلك متابعة الالتزام بقرار حظر استخدام الغاز المسال في المشاعر يوم عرفة.

من جانبه، أوضح العقيد م. أحمد بن محمد الشهراني ركن السلامة بعرفة أن استعدادات الدفاع المدني في مشعر عرفة لحج هذا العام استهدفت توفير متطلبات السلامة والحماية من مخاطر الحريق في المخيمات التقليدية بالمشعر وكذلك مقرات المنشآت الحكومية والخاصة المقامة في منطقة عرفة مثل المستشفيات ومسجد نمرة والمباني التابعة للجهات الأمنية والخدمية، ورصد أي مسببات للحوادث من قبل فرق الإشراف الوقائي والتنسيق مع مؤسسات الحج والطوافة والجهات المعنية لإزالتها، بالإضافة إلى تخصيص قوة لأعمال الإشراف الوقائي تتولى ضمن مهامها الإشراف على مآخذ المياه المنتشرة في جميع أرجاء المشعر وكذلك فرق الدراجات النارية الموزعة على كافة الوحدات للاستفادة من قدرتها على التحرك في المواقع المزدحمة والتي تتولى الإبلاغ عن أي حالة اشتباه بوجود خطر يهدد سلامة الحجيج إلى جانب الوحدات المتمركزة في مواقع ثابتة. وأضاف العقيد م. الشهراني أن أعمال ركن السلامة شملت أيضاً متابعة اشتراطات السلامة في المطابخ الملحقة بمخيمات الحجيج في عرفة والمولدات الكهربائية مع تكثيف أعمال الرقابة على المناطق المكشوفة في مشعر عرفة لمنع إقامة المخيمات العشوائية والمخالفة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

أما العقيد محمد عاتق الزايدي ركن الإطفاء بمشعر عرفة فأكد جاهزية فرق الإطفاء بكل ما يلزم لأعمال الإطفاء والإنقاذ والمكافحة وكذلك الفرق المساندة والتي تنتشر في جميع أرجاء المشعر وفق عدد من المعايير، حيث تم توزيعها على كافة مناطق المشعر تبعاً لعدد وحجم المخيمات في كل منطقة وأعداد الحجاج بها لمباشرة أعمال الإطفاء والإخلاء، بالإضافة إلى تخصيص عدة فرق لمحطات قطار المشاعر في عرفة.

وأشار العقيد الزايدي أن تجهيزات وحدات الإطفاء والإنقاذ تضم سيارات الصهاريج ومعدات الإطفاء الفردية وسيارات الإطفاء الصغيرة والتي تتميز بالقدرة على التحرك في المواقع الضيقة والمزدحمة وكذلك سيارات الإطفاء والإنقاذ المزدوجة والتي تتوفر بها إمكانات كبيرة، بالإضافة إلى آليات المساندة من معدات الإنارة والإسعافات وقوارب الإنقاذ المائي، مؤكداً توزيع صهاريج للمياه ومواد الإطفاء على كافة فرق المشعر لاستخدامها في حالات الطوارئ.

وفيما يتعلق بأعمال الحماية المدنية في مشعر عرفة، أوضح العقيد عبدالله بن علي جلاب، ركن الحماية بالمشعر، رصد كافة المخاطر بتواجد الحجيج في عرفة وتحليلها وتصنيفها وترتيبها حسب درجة الخطورة، وإمكانية حدوثها ومن ثم إعداد الخطط اللازمة للحد من فرص وقوعها، ومن المخاطر التي تم رصدها من قبل ركن الحماية المدنية مخاطر الزحام ومخاطر الأمطار والسيول، واختبار قدرة الوحدات والفرق الميدانية في التعامل مع هذه المخاطر قبل بدء أعمال الحج ووصول الحجاج لعرفة من خلال تنفيذ الفرضيات التدريبية التي تحاكي الواقع المحتمل في حال حدوث أي من هذه المخاطر بهدف الوصول لأعلى درجات الجاهزية في مواجهتها بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ تدابير الدفاع المدني في حالات الطوارئ في يوم عرفة.

العقيد عبدالله الجلاب

العقيد محمد الزايدي

العقيد أحمد الشهراني

العميد محمد الزهراني