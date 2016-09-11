عشرة آلاف عامل وموظف و1700 آلية لنظافة العاصمة في العيد

خصصت أمانة منطقة الرياض عشرة آلاف موظف وعامل يدعمهم أكثر من 1700 آلية ومعدة لتنفيذ الخطة التشغيلية لنظافة الأسواق ومواقع مصليات العيد ومواقع ذبح الأضاحي، ومواقع احتفالات الأمانة بعيد الأضحى وتهيئة الحدائق والمنتزهات العامة لاستقبال أبناء مدينة الرياض طوال أيام العيد.

أوضح ذلك المشرف على الإدارة العامة للنظافة بأمانة منطقة الرياض م. أحمد البسام، مؤكداً أن الخطة التشغيلية في عيد الأضحى يتم تنفيذها بإشراف مدير الإدارة العامة للنظافة م. ناصر القادري، والتي تحظى بمتابعة أمين منطقة الرياض م. إبراهيم السلطان، تستهدف الوصول لأرقى مستويات الجودة في تهيئة ونظافة مصليات العيد ومواقع ذبح الأضاحي ومواقع احتفالات عيد الرياض والحدائق والمنتزهات العامة والساحات البلدي، من خلال نشر فرق عمل ودوريات تعمل على مدار الساعة في تنفيذ برامج النظافة في جميع أحياء العاصمة.

وأكد م. البسام ترحيب الأمانة، ممثلة في الإدارة العامة للنظافة باستفسارات ومقترحات وشكاوى المواطنين حول أي ضعف أو قصور في خدمات النظافة من خلال التواصل مع طوارئ الأمانة "940" على مدار الساعة، لافتاً إلى جاهزية عدد كبير من الفرق للتعامل مع أي شكاوى في هذا الشأن.

وحول تفاصيل الخطة التشغيلية للنظافة في العيد، أشار م. البسام أنها تغطي جميع الأسواق العامة والشعبية بهدف تقديم أفضل الخدمات لمرتاديها طوال أيام العيد، من خلال زيادة عدد ساعات العمل، ومضاعفة الكوادر البشرية العاملة بالأسواق والمواقع المحيطة بها، وتخصيص معدات إضافية تشمل آليات الكنس بمواصفات خاصة.

مؤكداً أن الخطة تتضمن أيضاً تجنيد كافة إمكانات الإدارة العامة للنظافة، لتقديم أفضل الخدمات بمواقع مصليات العيد والمناطق المجاورة لها، من أجل توفير بيئة صحية ملائمة للمصلين، بالإضافة إلى تكثيف خدمات النظافة في مواقع احتفالات الأمانة بعيد الأضحى.

كما أشار إلى أن الإدارة العامة للنظافة تقوم بتكثيف نشاطها بمواقع ذبح الأضاحي وذلك بتوفير الحاويات الكبيرة وجمع ونقل ما ينتج من أعمال ذبح الأضاحي في كل من أماكن الذبح العامة (المسالخ)، والجمعيات الخيرية، والمطابخ وقصور الأفراح، والوحدات السكنية والاستراحات وما يخرج منها من مخلفات الأضاحي.

وأشار المشرف على الإدارة العامة للنظافة إلى تخصيص وحدة مجهزة بكل المعدات والآليات لنظافة المنتزهات والحدائق العامة باستخدام عربات متنقلة، حيث تقوم الفرق الميدانية التابعة لهذه الوحدة بأعمال التقاط النفايات وجمعها في أكياس تمهيداً لنقلها لمدفن النفايات البلدية بالسلي.

عدد من العمالة لنظافة العاصمة

آليات وتجهيزات متطورة