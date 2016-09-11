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أوتاكا يختار.. أفضل لاعب مصري في الماضي والحاضر ' الثابت والرائع '

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أوتاكا يختار.. أفضل لاعب مصري في الماضي والحاضر ' الثابت والرائع ' أوتاكا يختار.. أفضل لاعب مصري في الماضي والحاضر ' الثابت والرائع '

من هو أفضل لاعب مصري في الماضي والحاضر؟ سؤال يُجيب عنه النيجيري جون أوتاكا.

الإسماعيلي أعاد أوتاكا لصفوف الفريق مرة أخرى بعد رحيله عنه منذ 14 عاما قبل أن يقرر فسخ عقده مع اللاعب بسبب "ضعف المستوى". ليتقدم جون بشكوى ضد ناديه.

وقال جون أوتاكا مجيبا على سؤال (من أفضل لاعب في سابقا؟) قائلا: "حسام حسن".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة CBC "أداء حسام حسن كان دائما ثابتا. مع تسجيله الدائم للأهداف".

وماذا عن أفضل لاعب في الوقت الحالي؟ يُجيب قائلا: "محمد صلاح".

وأوضح "يقدر صلاح على تسجيل الأهداف وصناعة الفارق دائما ويمتلك مهارات رائعة ومتنوعة".

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