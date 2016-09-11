«الداخلية» تطلق حملة لتوعية طلبة المدارس بقواعد السلامة في الحافلات

تعتزم وزارة الداخلية إطلاق حملة توعوية لتوجيه طلبة المدارس للالتزام بقواعد السلامة والأمن أثناء استخدام الحافلات المدرسية تفادياً لوقوع الحوادث إلى جانب نشر ثقافة السلامة المرورية بين الطلبة وتوعية الأطراف المعنية من أولياء الأمور والمؤسسات التعليمية بتوجيه الطلبة نحو الاستخدام الصحيح للطرق والمواصلات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البحوث والإعلام والتوعية المنبثقة عن اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية في نادي ضباط شرطة دبي برئاسة العقيد الدكتور جاسم خليل ميرزا مدير إدارة التوعية الأمنية بشرطة دبي رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة المنسقين.

وأوضح ميرزا أنه سيتم وبالاتفاق مع جهات إعلامية تخصيص حلقة إذاعية عبر برنامج «لمن يهمه الأمر» على إذاعة نور دبي، وحلقة إذاعية في برنامج «العيون الساهرة» على إذاعة رأس الخيمة.